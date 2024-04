Morto Paolo Pininfarina, aveva 65 anni

Si è spento a Torino Paolo Pininfarina, presidente della storica azienda torinese di auto. Aveva 65 anni, era malato da tempo. Fino all'ultimo gli sono stati vicini la moglie Ilaria, i suoi cinque figli Greta, Giovanni, Iole, Tullio e Giulia e la madre Giorgia Gianolio.

"Per tanti anni ha profuso impegno, entusiasmo ed energia nell'azienda fondata da suo nonno Battista nel 1930, presiedendola dal 2008 ad oggi – si legge in una nota della società -. Grazie alla dedizione di Paolo Pininfarina, l'azienda ha avviato negli anni Ottanta un processo di diversificazione che l'ha portata, nel tempo, a diventare un punto di riferimento in ambiti di design diversi dall'automotive".

"In questi anni abbiamo condiviso tanti trionfi e anche tante sfide, sempre consigliandoci e sostenendoci a vicenda. Il modo migliore per onorare la sua memoria è continuare, come lui vorrebbe, ad impegnarci al massimo per il futuro della Pininfarina", ha dichiarato l'amministratore delegato della società Silvio Angori.

Chi era Paolo Pininfarina

Paolo Pininfarina nasce a Torino il 28 agosto 1958. Si laurea in ingegneria meccanica presso il Politecnico di Torino. Dopo una serie di esperienze formative e professionali all'estero nel 1982 inizia il suo percorso professionale in Pininfarina. Nel 1987 assume la carica di presidente e amministratore delegato della Pininfarina Extra, società del gruppo specializzata in design industriale, arredamento, architettura, nautica e aeronautica.

Dal 1988 è membro del cda e dal 2002 membro del Comitato di Direzione della Capogruppo Pininfarina Spa. Nel 2006, viene nominato vice presidente di Pininfarina e nel 2008, dopo la scomparsa improvvisa del fratello Andrea morto in un incidente stradale assume la posizione di presidente.