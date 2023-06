Sul patto di stabilità lite Francia-Germania, Giorgetti chiede un "trattamento particolare" per investimenti prioritari

La riforma del patto di stabilità al centro di lavori del Consiglio dei ministri dell'Economia a Lussemburgo ed è subito braccio di ferro tra Francia e Germania. Parigi alza le barricate contro ogni automatismo, mentre Berlino vuole l'esatto opposto cioè limiti numerici chiari e uguali per tutti, guardando soprattutto ai Paesi più indebitati. L'Italia è tra questi e il ministro delle Finanze Giancarlo Giorgetti chiede una "golden rule" temporanea cioè un'eccezione all'attesa regola sulla traiettoria di spesa, chiedendo "considerazione" o un "trattamento particolare" per gli investimenti ritenuti prioritari nell'Ue, "in particolare quelli relativi alla transizione ambientale, energetica e digitale".

Il tempo inizia a stringere. I ministri dovrebbero raggiungere un'intesa per l'autunno e chiudere l'iter della riforma per fine anno, quando scade la clausola che ha sospeso l'applicazione delle regole all'inizio della pandemia, o comunque prima che si concluda la legislatura. "Il tempo non è illimitato", ha avvertito il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni.

La proposta della Commissione per la riforma è incentrata su piani di spesa nel medio termine che andranno concordati dagli Stati con l'esecutivo e dovranno portare a una riduzione sostenibile del debito nel lungo periodo. La Germania chiede di rivederla introducendo un vincolo a ridurre non solo il deficit (come propone l'esecutivo, dello 0,5% annuo per chi sfori il tetto del 3%) ma anche il debito, che per i Paesi più indebitati dovrebbe scendere dell'1% all'anno. Il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner chiede "regole comuni che siano le stesse per tutti". Su posizioni simili Finlandia, Svezia e Olanda. L'omologo francese Bruno Le Maire è invece contrario a "regole automatiche e uniformi nel Patto di stabilità e crescita. Abbiamo già cercato in passato di avere regole automatiche e regole uniformi: ha portato alla recessione".

L'Italia con Giorgetti chiede "adeguata attenzione alla politica di investimenti, in particolare investimenti che sono stati considerati prioritari in sede europea", cioè "quelli relativi alla transizione ambientale, energetica e digitale". In altre parole quelli del NextGeneration Eu e dei Pnrr. "Si tratta di investimenti di durata limitata e di quantificazione già accertata", ha sottolineato.

"L'Italia e il Governo italiano accolgono con favore il lavoro fatto dalla Commissione Ue sulla riforma del Patto di stabilità e crescita, anche se riteniamo che ci siano ancora degli aspetti da migliorare", ha dichiarato il titolare di via Venti Settembre. Ha poi sottolineato come "la sovranità nazionale dev'essere coniugata e concertata a livello europeo sin dall'inizio, anche negli aspetti metodologici e tecnici che non devono prevalere rispetto alle considerazioni politiche".

Giorgetti ha ribadito che il nostro Paese è "aperto alla discussione con la Commissione e con tutti gli Stati membri, tenendo in considerazione che ognuno ha le sue specificità e che anche noi condividiamo chiaramente che la progressiva riduzione del debito sia condizione essenziale per la stabilità, la sostenibilità e la crescita".

