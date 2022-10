Ora anche il pellet è un problema

Il prezzo del pellet nel 2022 aumenta, i sacchi sono introvabili e così anche le fonti di riscaldamento alternative per gli italiani diventano meno economiche. Famiglie e imprese troveranno i costi in bolletta aumentati, di nuovo, questa volta del 59 per cento, come certificato l'Arera. In molti nelle ultime settimane hanno sperato di risparmiare rivolgendosi al pellet e comprando delle stufe: nei primi cinque mesi del 2022 l'acquisto di stufe a pellet è aumentato di più del 15 per cento. Gli italiani ci contano ma anche il prezzo di questa fonte di energia sta iniziando a salire: vediamo il perché e come potrà andare l'inverno.

Il prezzo del pellet oggi: i motivi dell'aumento

Il prezzo del pellet nel 2022 è praticamente raddop­piato e i consumatori lamentano sempre più spesso difficoltà nel comprare i sacchetti. Come siamo arrivati a questa si­tuazione? "Le cause sono molte­plici - spiega al quotidiano Libertà Annalisa Paniz, di­rettrice di Aiel (Associazione ita­liana energie agroforestali) - in primo luogo l’approvvigionamento italiano dipende dalle im­portazioni, che prevalgono rispet­to alla produzione nazionale. Ov­viamente il bando al legname proveniente da Russia e Bielorus­sia e la riduzione dei flussi ucrai­ni hanno determinato una con­trazione diretta del nostro merca­to non inferiore al 10% delle quantità commercializzate an­nualmente nel nostro Paese. Le sanzioni economiche, invece, hanno comportato una riduzio­ne di materia prima idonea alla produzione di pellet, la cui lavo­razione negli stabilimenti euro­pei rendeva disponibili ingenti quantità di scarti e residui ( sega­tura) da cui era possibile produr­re pellet".

Allo stesso tempo, Regno Unito, Paesi baltici ed Europa centro-set­tentrionale, che si approvvigiona­vano di più da Russia e Bielorus­sia, hanno ridotto le proprie esportazioni per soddisfare i fab­bisogni interni. Di conseguenza, i flussi d'ex­port residui hanno subito repen­tini rialzi di prezzo. A livello europeo, l'interruzione dell'approvvigionamento da Rus­sia, Bielorussia e Ucraina ha crea­to una carenza complessiva sti­mata in circa 3 milioni di tonnel­late di pellet. Ecco spiegati i motivi dell'aumento dei prezzi.

Cosa può succedere in inverno

Secondo Aiel "sarà difficile che la situazione attuale possa risolversi quest'inverno, quando i flussi d'importazione da Paesi come Germania, Austria e Paesi baltici diminuiranno fisio­logicamente". Tutte le associazioni europee con­cordano sul fatto che il mercato europeo del pellet saprà reagire alle attuali sollecitazioni con un aumento dei livelli produttivi, an­che se l'adeguamento dei livelli d'offerta avrà biso­gno di tempo per essere realizza­to compiutamente.

Per il 2023 è prevista l'inaugurazione di undici nuovi impianti in Au­stria, mentre in Francia la capacità pro­duttiva nazionale potrebbe addi­rittura raddoppiare entro il 2028. Anche in Italia si registra un nuo­vo e recente interesse per la costruzione di nuovi impianti loca­li di produzione di pellet.

Ma la" fame" di pellet degli italia­ni sembra più forte dei rincari e dalla mancanza di materia prima. La voglia di risparmiare è testimo­niata, ad esempio, dalla ricerca del termine "pellet'' sui motori di ricerca online. Analizzando i dati di Google Trends dell'ultimo anno si scopre che dopo un primo boom nei primi giorni dell'invasione russa dell'Ucraina. Tra le regioni più interessate al combustibile per le stufe c'è la Sardegna, notoriamente sprovvi­sta di una rete a gas e costretta a far ricorso sempre alle bombole. Segue una delle regioni più fred­de, la Val d'Aosta, passando per il Molise e la Calabria.