Quando posso andare in pensione? Te lo dice l'Inps con "PensAMi"

Quota 102, Ape sociale, Opzione Donna: capire se si hanno tutti i requisiti per andare in pensione è un vero e proprio delirio. Meglio affidarsi a degli esperti, oppure a "PensAMi", il simulatore per la pensione studiato ad hoc dall'Inps per fare un po' di chiarezza in una materia piuttosto ingarbugliata. Ecco dove trovare e come usare "PensAMi".

"PensAMi": online il nuovo simulatore Inps per la pensione

La pubblica amministrazione sta facendo passi da gigante nella digitalizzazione, spronata dall'emergenza Covid che ha accelerato tutto un percorso che altrimenti sarebbe stato piuttosto lento. Segnali importanti in tal senso arrivano anche dall'Inps, che ha deciso di venire incontro ai cittadini lanciando un simulatore online per le pensioni, nella consapevolezza che la materia previdenziale è piuttosto ostica. Oltre alla pensione di vecchiaia fissata a 67 anni dalla riforma Fornero, infatti, ci sono altre possibilità per l'uscita anticipata dal mondo del lavoro, come Quota 102, Ape sociale e Opzione Donna. Per andare in pensione bisogna rispettare dei precisi requisiti, che cambiano da misura a misura, così spesso si fa confusione tra età anagrafica, contributi e servizio militare. Proprio per questo l'Inps ha annunciato la nascita di "PensAMi", il nuovo simulatore ideato per affiancare e accompagnare gli utenti a comprendere il proprio futuro pensionistico.

A cosa serve e dove posso trovare "PensAMi"

"PensAMi" permette a tutti, senza autenticazione, di verificare i possibili scenari pensionistici considerata l’attività lavorativa svolta. Lo scopo del simulatore è esclusivamente informativo, serve principalmente a rispondere a domande del tipo: Come e quando posso andare in pensione? Posso fare qualcosa per anticipare l’accesso alla pensione? “PensAMi” è stato progettato mettendo l’utente al centro, in modo da garantire la massima facilità d’uso. Durante tutto il percorso, sono presenti note informative per chiarire dubbi e link alle schede prestazioni per approfondire. Per accedere al simulatore della pensione futura Inps basta andare sul sito Inps, nella sezione Servizi / PensAMi – Consulenza scenari pensionistici pre-login.

App Inps "PensAMi": come funziona

Il servizio Inps è semplice e totalmente gratuito: rispondendo a poche domande l’utente ha subito accesso alle informazioni sulle principali prestazioni pensionistiche a cui potrebbe aver diritto, alla data alla quale potrebbe accedere alla pensione, e ai dettagli sulle modalità di calcolo applicate. Nell’ultimo step si può verificare se attraverso alcuni istituti, come il servizio militare, si può incidere sulla pensione futura. Il simulatore è articolato su tre livelli:

primo livello: l’utente scopre a quali pensioni ha diritto sulla base dell’intera contribuzione indicata e il sistema di calcolo applicato;

secondo livello: l’utente scopre da quale data potrà andare in pensione tenendo conto della contribuzione presente in ciascuna gestione;

terzo livello: l’utente scopre se potrà anticipare l’accesso alla pensione.

Il servizio è aggiornato sulla base delle ultime novità legislative (legge 30 dicembre 2021, n. 234) in materia di accesso alla pensione anticipata (Opzione donna e pensione Quota 102).

Chi va in pensione nel 2022

Nel 2022 si va in pensione con i classici canali della legge Fornero: 67 anni di età per la vecchiaia o 42 anni e 10 mesi di contributi per l’anticipata (uno in meno per le donne). Quota 100, invece, è stata sostituita da Quota 102, che somma 64 anni di età e 38 di contributi. Una misura per pochi, in vista della riforma delle pensioni 2023. C'è poi Opzione Donna, confermata per il 2022. Si tratta di una opzione che permette l'uscita anticipata alle lavoratrici dipendenti e autonome che hanno compiuto 58 o 59 anni, rispettivamente, nel 2021 e possono contare su 35 anni di contributi. Le finestre sono molto lunghe, 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e ben 18 mesi per le autonome: le donne, nate entro il 1963 o 1962, lasceranno il lavoro tra la fine di quest’anno e il prossimo. Confermata e allargata a una platea più ampia, l'Ape sociale, a 23 da 15 categorie gravose. Calano da 36 a 32 anni i contributi richiesti a edili e ceramisti per poter richiedere l’Ape e uscire così dal lavoro a 63 anni.