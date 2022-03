In vacanza con lo sconto Inps

L'estate si avvicina e c'è già chi pensa alle vacanze. Lo dovrebbero fare anche i pensionati, specialmente ora che è uscito il bando 2022 dell'Inps "Estate INPSieme Senior". Si tratta di uno sconto riservato ai pensionati per le vacanze estive, con contributi variabili a seconda del reddito. Vediamo insieme cos'è, come funziona e chi sono i beneficiari del bonus vacanze Inps e le date di scadenza per la presentazione della domanda.

Estate INPSieme Senior 2022: cos'è, a chi spetta

Anche quest'anno è arrivato il bonus vacanze Inps, ossia uno sconto rivolto ai pensionati per i soggiorni turistici in Italia. In particolare, il bando di concorso annuale ?Estate INPSieme Senior 2022? offre ai pensionati, ai loro coniugi e figli disabili conviventi, la possibilità di fruire di soggiorni estivi in località marine, montane, termali o culturali italiane nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre, con rientro entro il 1° novembre 2022.

A chi è rivolto? Possono partecipare al concorso i pensionati:

a carico della Gestione dipendenti pubblici o che abbiano aderito alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ai sensi del decreto ministeriale 7 marzo 2007, n. 45;

a carico della Gestione fondo Ipost.

Non tutti i pensionati in possesso di questi requisiti potranno usufruire dello sconto, solo i vincitori del concorso. Vale la pena sottolineare che l'ammissione alla vacanza dipende da graduatorie elaborate per ordine crescente di indicatore Isee, con priorità di accesso ai disabili gravi. Secondo l'Inps il bonus andrà a 3.850 pensionati.

Bonus vacanze Inps: come funziona e quanto spetta

Come funziona lo sconto vacanze per i pensionati? Il bonus vacanze Inps va a coprire il costo totale o parziale di un pacchetto di soggiorno in Italia, organizzato e fornito da soggetti terzi che operano nel settore turistico (tour operator e agenzie di viaggio). Comprende le spese di alloggio presso strutture turistiche ricettive, di vitto, di viaggio, eventuali spese connesse a gite, escursioni, attività sportive, e attività ludico-ricreative, nonché le previste coperture assicurative.

Il contributo viene erogato dall'Inps sulla base dell?Isee del nucleo familiare del titolare del diritto, in percentuale al valore massimo stabilito dal bando di concorso. In particolare, fino a 8.000 euro sarà erogato lo sconto massimo, poi scenderà fino al 60% per i redditi superiori a 72.000 euro. L'importo massimo del contributo non può superare gli 800 euro per soggiorni della durata di una settimana (sette notti) e non può eccedere i 1.400 euro nel caso di una vacanza di 15 giorni (14 notti).

I pagamenti: le date

L'Inps si impegna ad erogare un acconto pari al 20% del contributo entro il 15 luglio 2022 mentre per il saldo bisognerà attendere l'autunno-inverno. L'Istituto liquiderà il restante 80% entro:

il 30 novembre 2022 se la documentazione viene caricata in procedura entro il 28 ottobre 2022;

il 15 febbraio 2023 se la documentazione viene caricata in procedura dopo il 28 ottobre 2022 e, comunque, entro e non oltre il 15 novembre 2022.

Bonus vacanze pensionati Inps: domanda entro il 15 aprile

La domanda di partecipazione al soggiorno deve essere presentata online all?Inps attraverso il servizio dedicato. Ricordiamo che per accedere ai servizi Inps è necessario utilizzare uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati:

Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);

Carta d'Identità Elettronica (CIE);

Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Per procedere alla compilazione della domanda, occorre essere iscritti in banca dati come ?richiedente? della prestazione, altrimenti bisogna presentare il modulo di richiesta d?iscrizione in banca dati. Una volta iscritti nell?area riservata del servizio dedicato, compare la procedura ?Estate INPSinsieme Senior ? Domanda? che permette la compilazione e la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Presentata l'istanza sarà possibile consultare l'esito del concorso nella sezione ?Segui iter domanda? dell'area riservata. La domanda di partecipazione deve essere trasmessa all'Inps entro le ore 12 del 15 aprile 2022. Le graduatorie con i vincitori del concorso saranno pubblicate entro il 18 maggio.