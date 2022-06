In pensione prima se l'azienda è in crisi: arriva il nuovo decreto

In pensione prima se l'azienda è in crisi: c'è nuovo decreto in arrivo dal Mise. Lo prevde la legge 30 dicembre 2021 numero 234. Fino a 2024, dunque per tre anni, viene data ai lavoratori la possibilità di lasciare prima il posto, prendendo un’indennità quasi pari a quello che si prenderebbe di pensione. Una sorta di assegno "provvisorio" che si riceve fino a quando non si maturano i requisiti pensionistici veri e propri.

Ovviamente non è per tutti. La scorciatoia verso l'assegno pensionistico è pensato per le imprese piccole e medie in crisi, è volontario e serve accordo con le rappresentanze sindacali, un accordo collettivo aziendale. Il tesoretto a disposizione è di 150 milioni per il 2022, 200 milioni per il 2023 e altri 200 per il 2024. I lavorarori potenzialmenti interessati sarebbero più di 10mila. Nonostante sia previsto dalla legge di Bilancio 2022, per ora il tutto rimasto sulla carta perché serve un decreto del dicastero dello Sviluppo economico, la cui pubblicazione secondo il Sole 24 Ore è attesa "a giorni". Sicuramente il decreto ci sarà per fine mese. Le imprese che formano la platea potenziale sono quelle che hanno tra 15 e 250 dipendenti, e non devono fatturare più di 50 milioni all'anno o avere un totale di bilancio oltre i 43 milioni. In che senso l'azienda deve essere in crisi? Si intende una diminuzione media del fatturato nei 12 mesi antecedenti la richiesta di almeno il 30% rispetto alla media del fatturato dell’anno 2019.

Si può "uscire dal lavoro" al massimo tre anni prima rispetto ai requisiti pensionistici attuali. Dunque entro il 31 dicembre 2024 o si deve avere l’età della pensione di vecchiaia (67 anni di età e almeno 20 anni di contributi) o l’età del pensionamento anticipato (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne); in quest'ultima evenienza l'età deve essere almeno 62 anni. Ai lavoratori che firmano l’accordo, fino al raggiungimento del primo vero assegno pensionistico, va un’indennità mensile, con Naspi se spettante, che sarà del 90% del trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Bisognerà fare domanda all’Inps, e lo deve fare l'azienda, non meno di tre mesi prima della data di risoluzione del rapporto dei lavoratori interessati. Dalla lettura del decreto emergeranno ulteriori dettagli.