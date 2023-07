Pensioni: l'ipotesi di un assegno base per chi oggi ha 40 anni

Il futuro non è roseo dal punto di vista previdenziale per chi oggi è un giovane lavoratore. Carriere discontinue e basse retribuzioni rischiano di creare milioni di nuovi poveri: le future pensioni dei 40enni di oggi potrebbero essere, per molti, inferiori alla soglia di povertà. Nell'incontro di mercoledì 11 luglio tra ministero del lavoro e sindacati si parlerà proprio di questo: c'è l'ipotesi di una sorta di "pensione di garanzia", per evitare che i precari di oggi abbiano in futuro una pensione troppo bassa. Sul rischio di una pensione poco dignitosa per i giovani si è espressa nelle settimane scorse anche la Corte dei conti, nel rapporto 2023 sul coordinamento della finanza pubblica. Nel testo è stata approfondita la posizione dei lavoratori quarantenni, ai quali si applica integralmente il calcolo contributivo della pensione introdotto con la riforma Dini, entrata in vigore nel 1996. La pubblicazione prende in considerazione le proiezioni delle future pensioni di chi, nel 2020, aveva 40 anni. E le conclusioni non sono confortanti.

Nel dettaglio, dal database dell'Inps è stato estratto un campione di 56mila lavoratori, "rappresentativi di una popolazione di quarantenni assicurati pari a 486mila". Secondo quanto emerso, il 28% dei giovani ha una retribuzione lorda sotto 20mila euro annui, con conseguenze dirette sul montante contributivo accumulato finora. Il montante contributivo è il capitale che il lavoratore ha accumulato nel corso degli anni lavorativi.

Dal rapporto risulta che accanto a situazioni più solide, come quelle del comparto sanitario e delle forze armate, "per tutte le altre tipologie di lavoratori considerate, la consistenza degli 'zaini' previdenziali (ovvero il montante ) appare relativamente modesta e non supera i 100mila euro in sei casi su undici". Le posizioni peggiori emergono tra i coltivatori diretti, con un valore mediano del montante accumulato di 66mila euro. Particolarmente fragile è anche la situazione dei parasubordinati, con 54mila euro, e di chi oggi risulta disoccupato: 74mila euro.

La richiesta dei sindacati Cgil, Cisl e Uil è quella di creare "una pensione contributiva di garanzia, collegata ed eventualmente graduata rispetto al numero di anni di lavoro e di contributi versati". Inoltre, secondo i sindacati la pensione di garanzia dovrebbe considerare e valorizzare anche "i periodi di disoccupazione, di formazione e di basse retribuzioni per poter assicurare a tutti un assegno pensionistico dignitoso, anche attraverso il ricorso alla fiscalità generale".

La pensione di garanzia, però, avrebbe costi molto elevati. Come fare, dunque? Tra le ipotesi allo studio c'è quella di un potenziamento della contribuzione figurativa per i periodi di studio e l'incentivazione della previdenza integrativa. Dopo l'incontro dell'11 luglio tra sindacati e ministero del lavoro ce ne saranno altri, tutti già messi in agenda: il 18 luglio si parlerà di flessibilità, il 5 settembre di opzione donna e il 18 settembre della previdenza complementare. Il tutto in vista della legge di bilancio 2024. Arrivati quasi a metà luglio, appare ormai assodato che a stretto giro la ventilata riforma generale delle pensioni non ci sarà. Quota 41 è rimandata a data da destinarsi. L'unica cosa che il governo farà nei prossimi mesi sarà cercare il miliardo che serve per confermare quota 103 e le altre misure in essere per limitare l'impatto del ritorno alla legge Fornero, come abbiamo spiegato qui.

Continua a leggere su Today.it...