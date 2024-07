Miraggio pensione: assegno sempre più povero e la riforma slitta ancora

La riforma delle pensioni sembra proprio destinata a uscire dall'agenda del governo. Pur essendo stato uno degli argomenti di campagna elettorale, finora non ha trovato spazio concreto e il governo non si è cimentato in una revisione complessiva del sistema. E così, a quanto pare, si continuerà. Dall'esecutivo usano l'espressione "entro la legislatura". Si prende tempo insomma. I sindacati non escludono che, continuando così, si possa tornare alla legge Fornero (67 anni di età e almeno 20 anni di contributi) "pura" varata all'epoca di Mario Monti ma senza i correttivi decisi dopo. Mentre il governo decide cosa fare si profila una beffa per i cittadini che hanno una prospettiva poco piacevole: nella loro vita lavoreranno per più tempo ma per avere pensioni via via più povere.

La riforma delle pensioni slitta ancora

C'è un problema di fondo: le risorse, che sono poche. La priorità sono le misure in scadenza entro il 31 dicembre. Per confermarle servono soldi. Così risulta improbabile che il governo riesca a reperire anche le risorse necessarie per un cambiamento radicale del sistema pensionistico. Tra le misure in scadenza ci sono Quota 103, Ape Sociale e Opzione Donna, con l'aumento delle pensioni minime. Quota 103 (41 di contributi e almeno 62 di età) è una delle misure di flessibilità più rilevanti. L'Ape Sociale è un anticipo pensionistico destinato ai soggetti più vulnerabili. Opzione donna consente alle lavoratrici di andare in pensione anticipata (a partire da 59 anni) con almeno 35 anni di contributi e accettano il ricalcolo dell'assegno con il metodo contributivo. Tutte misure che dovrebbero essere riconfermate ma che, se i conti saranno in rosso, potrebbero saltare.

"Così torniamo alla Fornero"

"Le pensioni sono l'ennesimo appuntamento mancato del governo con le sue promesse elettorali", dice a Repubblica, Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil. "Tante chiacchiere, nessuna decisione sul futuro - sottolinea il sindacalista -. Solo misure spot. Diceva (la presidente del Consiglio, ndr) di avere a cuore le donne e ha smantellato Opzione donna. Di pensare ai giovani e ne ha peggiorato le regole senza immaginare una pensione di garanzia. Di volere una flessibilità per tutti e ha messo il ricalcolo contributivo a Quota 103. Un bel risultato per chi giurava di cancellare la legge Fornero. Ora tornerà in pieno".

Secondo Bombardieri il rischio è che il governo possa cedere persino alla tentazione di fare cassa sulle pensioni, intervenendo ancora sulla rivalutazione tagliandone gli importi. Altra ipotesi ventilata dal sindacalista che si torni alla Fornero senza le misure correttive varate nel tempo (e via via già modificate).

Pensionati sempre più vecchi e più poveri

Sullo sfondo c'è un altro problema: quello del progressivo impoverimento delle pensioni. Tra il 2010 e il 2070, la pensione arriverà con due anni di ritardo e la forbice tra ultimo stipendio e prima pensione si ridurrà di 25 punti percentuali. Per fare un esempio, un commerciante che nel 2010 si è pensionato a 65 anni e 7 mesi d'età, ricevendo una pensione pari al 72,1% dell’ultimo reddito, nel 2070 potrà pensionarsi a 70 anni e 2 mesi d'età per ricevere una pensione pari al 47% dell'ultimo reddito. I conti sono nel rapporto del dipartimento ragioneria generale dello Stato di giugno, con le tendenze del sistema pensionistico e socio-sanitario aggiornate al 2024.

Il rapporto parla del "tasso di sostituzione" del sistema pensionistico, che indica il rapporto fra l'importo della prima pensione e l'importo dell'ultima retribuzione (dei dipendenti) o reddito (degli autonomi). I tassi di sostituzione sono stati determinati tenendo conto delle diverse regole di calcolo delle pensioni. Sia l'età di pensionamento sia il tasso di sostituzione sono sfavorevolo ai lavoratori: la prima (età) aumenta e il secondo si riduce. Quindi si lavorerà di più, per ottenere una pensione più misera. Questo crea un chiaro problema di sostenibilità. L'adeguatezza delle pensioni e la sostenibilità finanziaria sono le due facce della stessa medaglia che una riforma non può non tenere in considerazione.