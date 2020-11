C'è una novità importante per la pensione dei lavoratori part-time nella bozza della manovra 2021. Quelli che sono impegnati nel part-time ciclico verticale, che prevede inattività in alcuni periodi dell'anno, avranno gli anni di servizi prestati valutati in pieno ai fini del diritto alla pensione.

Pensioni: la novità per i lavoratori part time nella manovra 2021

Il Messaggero spiega oggi che nella bozza della manovra 2021 si stabilisce che il numero di settimane da considerare ai fini previdenziali venga determinato in rapporto al totale dei contributi annuali al minimale contributivo stabilito:

La novità riguarda il settore privato, perché nel pubblico valeva già questo principio. Nel caso di contratti già conclusi, gli interessati dovranno fare domanda.

Non solo: viene confermata anche la proroga di un anno dell'opzione donna che consentirà alle lavoratrici dipendenti con almeno 58 anni di età (o 59 per le autonome) e 35 di anzianità di andare in pensione con il metodo contributivo, mentre viene confermato il regime delle decorrenze, cheprevede il diritto alla pensione con differimento per 12 mesi dalla maturazione del requisito per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome. Viene estesa per un altro anno anche l'Ape social, che vale per i lavoratori che hanno 63 anni di età e 30 di contributi: le categorie sono sempre le stesse, ovvero gli invalidi, i caregiver, i disoccupati e quelli impegnati in lavori gravosi con 36 anni di contributi. Potranno accedere all'Ape social anche i disoccupèati che non hanno beneficiato della Naspi per carenza del requisito assicurativo e contributivo. I precoci potranno andare in pensione fino al 2026 con 41 anni di contributi e una finestra di tre mesi.