Il governo Meloni è ancora al lavoro per affrontare una delle questioni più spinose e complesse: la riforma pensioni e il superamento della legge Fornero. Una delle ipotesi sul tavolo dell'esecutivo è la cosiddetta Quota 41, ossia la possibilità per i lavoratori di andare in pensione una volta raggiunti i 41 anni di contributi. Una novità che andrebbe a intaccare l'attuale norma, almeno per quanto riguarda il requisito contributivo: allo stato attuale delle cose, con la legge Fornero, la pensione anticipata spetta a chi ha maturato 42 anni e 10 mesi di contributi per quanto riguarda gli uomini, e 41 anni e 10 mesi per le donne. Eppure, non tutti lo sanno, ma già oggi un piccolo gruppo di lavoratori può accedere a Quota 41, andando in pensione - indipendentemente dall’età - una volta raggiunti i 41 anni di contributi.

Chi può andare in pensione con Quota 41

Si tratta dei lavoratori precoci, ossia di coloro che all’età di 19 anni avevano maturato almeno 12 mesi di contributi. Ma non basta: per poter accedere alla pensione con Quota 41, infatti, bisogna appartenere a uno dei profili a cui lo Stato riconosce una maggior tutela, ossia disoccupati, invalidi (almeno al 74%), caregiver e lavoratori usuranti e gravosi.

Sono tuttavia esclusi dalla possibilità di accedere a Quota 41 coloro che hanno la pensione calcolata interamente con il regime contributivo, quindi chi ha iniziato a versare contributi per la pensione dopo il 1° gennaio 1996 oppure chi ricorre al computo della Gestione separata. Per chi accede a Quota 41 non ci sono penalizzazioni sulla pensione, ma è bene sottolineare che l’assegno decorre 3 mesi dopo da quando ne sono stati maturati i requisiti. E ancora: per almeno 1 anno e 10 mesi, o 10 mesi nel caso delle donne, non è possibile riprendere a lavorare.

Ovviamente, la possibilità di allargare la platea di Quota 41 è ancora un'ipotesi che il governo sta vagliando insieme ad altre. In ogni caso, anche se la riforma venisse scritta e approvata nei prossimi mesi, difficilmente le nuove regole diventeranno operative prima del 2025.

Continua a leggere su Today...