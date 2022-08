Pensioni, le proposte di tutti i partiti e chi lascerà il lavoro dal 1º gennaio 2023

Chi andrà in pensione in anticipo dal 31 dicembre in poi? Il governo è caduto, la riforma arranca (ormai se ne dovrà occupare il prossimo esecutivo, non può rientrare nell'ambito degli "affari correnti") ma il tempo stringe. Da capodanno, con lo stop a Quota 102, potrebbe tornare la legge Fornero in versione integrale, ipotesi che spaventa i sindacati che premono per Quota 41, cioè l’uscita al raggiungimento del quarantunesimo anno di contribuzione (a prescindere dall’età anagrafica), o con 62-63 anni di età. Le pensioni saranno grandi protagoniste della campagna elettorale. La pensione di vecchiaia (Legge Fornero) prevede il ritiro dal lavoro a 67 anni e un'anzianità contributiva minima di anni 20. In pratica dai 64 anni e 38 di contributi garantiti da Quota 102, dopo i 62 anni e 38 di Quota 100, si passa ai 67 anni canonici per la pensione di vecchiaia (con 20 di contributi) oppure ai 42 anni e 10 mesi di contributi a prescindere dall'età per la pensione anticipata (un anno in meno per le donne). Uno scalone "monstre" difficilmente accettabile, e che sarà uno dei primi scogli da superare per il nuovo governo a ottobre, qualsiasi esso sia.

Il governo Draghi aveva ipotizzato di riformare il sistema previdenziale per assicurare una flessibilità in uscita nel rispetto dei conti pubblici, contemplando anticipi sull'età con sacrifici sull'assegno, ricalcolato in tutto o in parte con il metodo contributivo. Ma poi non se n'è fatto nulla. Quali sono le soluzioni? Cosa propongono i partiti? Sembra esserci una condivisione di massima sulla riproposizione anche nel 2023, e forse strutturalmente, di Ape Sociale e Opzione Donna che scadono il 31 dicembre. La strada è stretta perché i soldi a disposizione sono pochi. Non biosgna scordare infatti che le pensioni 2023 saranno già adeguate, in automatico, all'inflazione di quest'anno molto alta. Secondo alcune stime la maggiore spesa potrebbe essere di 30 miliardi in tre anni.

Pensioni: le proposte dei partiti

Le ricette di Letta, Meloni, Salvini, Conte, Renzi, Calenda e Berlusconi sono molto diverse l'una dall'altra. Il Pd vorrebbe costruire una flessibilità mirata rispetto ai requisiti ordinari della legge Fornero rafforzando Ape sociale e Opzione donna per aiutare a lasciare il lavoro le lavoratrici e i lavoratori in difficoltà o impiegati in mestieri gravosi, introducendo anche una "pensione di garanzia" per i giovani e meno giovani con carriere discontinue che hanno iniziato a lavorare dopo il 1996 e rischiano di non vedere la pensione prima dei 70 anni.

Il Movimento 5 stelle apprezza il piano Tridico, presidente dell'Inps, ritenuto molto sostenibile: possibilità di andare in pensione a 63/64 anni prendendo fino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia, cioè 67 anni, solo il rateo della pensione calcolata con il contributivo. Compiuti i 67 anni si prenderebbe anche l’altra parte calcolata con il retributivo.

La parola d'ordine della Lega è invece Quota 41 con "azzeramento della Fornero", ovvero uscita dal lavoro con 41 anni di contributi anziché 42 anni e 10 mesi (un anno in meno per le donne) e "sconto donne" con un anno in meno per ogni figlio, senza tetto al numero dei figli, arrivando anche a Quota 38-39. Il costo, secondo la Lega, sarebbe di 4 miliardi il primo anno, poi 5 nel secondo anno e 5,5 al terzo anno. Fratelli d'Italia non è contraria, ma in campagna elettorale proporrà anche di detassare quella parte della pensione "che gli anziani dedicano al sostentamento di figli e nipoti" (non è chiaro come).

Forza Italia si affida agli slogan del suo capo carismatico. Vent'anni fa Silvio Berlusconi annunciava che avrebbe alzato le pensioni minime a un milione di lire, ora promette di portarle a mille euro. Fi non è favorevole all'abrogazione della legge Fornero, "d'altro canto l'aspettativa di vita degli italiani sale e se non sale anche l'età pensionabile saltano i conti dell'Inps".

E i centristi? Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi ritengono inevitabile che la legge Fornero resti nell'immediato futuro senza ritocchi. Per Calenda "Quota 100 è la misura più sbagliata degli ultimi anni, meglio mettere i soldi su scuola, sanità e taglio del cuneo fiscale per i giovani perché senza lavoro non avranno mai una pensione". Renzi giudica Quota 100 "un errore". Entrambi ritengono però possibile l'introduzione di nuove misure di flessibilità per i lavoratori più in difficoltà, magari allargando l'Ape sociale.

Cosa succederà

Non c'è, oggi come oggi, alcuna chance di successo per ipotesi di pensionamenti anticipati con 62 anni, se svincolati dal ricalcolo contributivo dell’assegno, che era contenuta nella piattaforma unitaria sulla previdenza consegnata tempo fa dai sindacati a palazzo Chigi: costerebbe troppo. Non c'è nemmeno tempo per una riforma organica da scrivere da zero in un mese o due, visto che il nuovo governo non sarà operativo fino all'autunno inoltrato quando tutte le energie dovranno canalizzarsi nella stesura della legge di bilancio. Proprio questo combinato disposto di tempi stretti e impossibilità di allargare eccessivamente la platea dei pensionamenti anticipati potrebbe indirizzare il dibattito in una direzione ben precisa: più Ape sociale.

Potrebbe realisticamente infatti esserci una condivisione di partenza sull'approccio che ipotizza dal primo gennaio 2023 un netto allargamento del bacino dell’Ape sociale. E, in questo senso, un segnale è già arrivato con l’ok del governo all'emendamento alla scorsa manovra che faceva scendere da 36 a 32 anni la soglia contributiva per l’accesso all’Ape sociale dei lavoratori edili e inseriva i ceramisti tra le mansioni usuranti per le quali è possibile utilizzare l’Anticipo pensionistico.

L'Ape sociale è un anticipo pensionistico che può essere la base delle pensioni almeno per il 2023: consente infatti il prepensionamento, senza alcun onere economico, a specifiche categorie di lavoratori che abbiano raggiunto una certa età anagrafica (più altri requisiti). L’indennità è erogata da parte dello Stato ed è destinata a soggetti - al momento basata su 63 o più anni di età in particolari condizioni di difficoltà, per esempio perché hanno svolto per anni lavori gravosi o perché assistono un coniuge con una disabilità o ancora perché si sono ritrovati disoccupati senza la possibilità di diventare a tutti gli effetti pensionati per motivi di età - che hanno necessità di un aiuto economico prima di poter accedere alla pensione di anzianità. La misura dell’Ape sociale, introdotta nel 2017, con la manovra è stata prorogata anche al 2022. Dal 2023 potrebbe essere estesa a molti più lavoratori rispetto al passato, diventando di fatto l'architrave della riforma. D'altra parte i vari governi della legislatura, sostenuti a seconda del momento da quasi tutte le forze politiche tranne Fdi, hanno già più volte rinnovato la misura. Si tratterebbe di seguire un solco già tracciato.