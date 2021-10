Dal 2022 si andrà in pensione con "Quota 102"

La bozza della legge di Bilancio prevede l'introduzione di quota 102: in pratica secondo la bozza che dovrà essere approvata dal consiglio dei ministri prima e dal Parlamento entro fine anno - il prossimo anno potranno andare in pensione chi maturerà - entro la fine del 2022 - 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva.

In pratica come da attese la Manovra 2022 conferma il passaggio da Quota 100 a Quota 102 per per quanto riguarda la possibilità di flessibilità in uscita in deroga alla legge Fornero. "Entro il 28 febbraio 2022, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio".

"I requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2022" si legge nella norma. "Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente".

Come si legge nella bozza della Manovra all'esame del Consiglio dei Ministri si prevede anche la proroga di un anno dell'Ape sociale, l'anticipo pensionistico, con un ampliamento della platea a nuove categorie di lavoratori impegnati in attività gravose, che da 15 diventano 23.

Viene confermata anche l'estensione di un anno di Opzione donna: "il trattamento pensionistico - si legge nel testo che modifica la norma - è altresì riconosciuto nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 60 anni per le lavoratrici dipendenti e a 61 anni per le lavoratrici autonome".

Salta anche il vincolo previsto che destinava l'indennità ai disoccupati che avessero terminato il trattamento di disoccupazione da almeno 3 mesi.