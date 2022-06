Pensioni: via dal lavoro a 63 anni con assegno (temporaneamente) più basso

Si avvia stancamente verso il termine Quota 102, una "toppa" e non una soluzione (d'altra parte è stata pensata proprio per essere una misura transitoria) nella strada verso la riforma delle pensioni. Cosa accadrà dal 1 gennaio in poi? Senza nuove misure dal 2023, si torna integralmente alla Fornero con l’età per l’uscita dal lavoro a 67 anni. Uno scalone difficilmente accettabile. Una soluzione si intravede, e non è una novità. E' il piano Tridico di cui si parla da un anno.

Pensioni, il piano di Tridico c'è

"Solo a partire dal 2035 le pensioni saranno calcolate esclusivamente con il sistema contributivo. E quel modello prevede forme di flessibilità di uscita a partire da 64 anni con venti di versamenti contributivi e 2,8 volte l’assegno sociale. Dobbiamo gestire una fase di pensionamenti misti, una parte della pensione calcolata con il metodo retributivo e l’altra con il contributivo - dice in un'intervista a Repubblica Pasquale Tridico, 46 anni, professore di Economia a Roma Tre, presidente dell’Inps - Rilancio la mia proposta: possibilità di andare in pensione a 63/64 anni prendendo fino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia, cioè 67 anni, solo il rateo della pensione calcolata con il contributivo. Compiuti i 67 anni si prenderebbe anche l’altra parte calcolata con il retributivo. È una proposta di flessibilità, sostenibile finanziariamente e che lascia invariati i pilastri fondamentali del sistema contributivo. In sostanza si riceverebbe l’intera pensione in due tempi. Mi pare sia questo l’alveo entro il quale si possono fare proposte di flessibilità".

Tridico questa cosa la dice da un anno, senza variazioni. E' una proposta che non apre alla flessibilità in uscita già a partire dai 62 anni (come vorrebbero alcuni grandi sindacati) né ha l'impatto sui conti pubblici di una misura come la Quota 41 che tanto piace alla Lega. "La prossima legge di Bilancio può essere l’occasione - ragiona Tridico - Direi che in questo contesto di crisi internazionale e di inflazione sia difficile fare previsioni, per di più su decisioni che spettano alla politica".

a riforma delle pensioni arranca. Quando mancano sei mesi alla fine di Quota 102, non è stata ancora individuata la strada per evitare un ritorno dal 2023 alla legge Fornero in versione integrale. La guerra tra Russia e Ucraina e l'aggaravarsi della crisi energetica hanno indirizzato altrove le priorità dell'esecutivo. I sindacati premono per riaprire il tavolo.

Quota 41 e l'uscita a 64 anni

Draghi aveva messo in chiaro già alla fine dello scorso anno per vincolare al metodo di calcolo contributivo qualsiasi nuovo intervento mirato a consentire le uscite prima della soglia di vecchiaia sembra però restringere di molto il campo delle opzioni utilizzabili. E tra queste ci sarebbe quella di rendere accessibile a tutti il canale d’uscita con almeno 64 anni d’età e 20 di contribuzione, oggi di fatto consentito solo a chi è totalmente "contributivo". Tuttavia con il ricalcolo contributivo la riduzione dell’assegno dei lavoratori in regime "misto" (mix di contributivo e retributivo per chi al 31 dicembre 1995 non aveva più di 18 anni di contributi) sarebbe intorno al 10 per cento, con picchi del 18 per cento per lavoratori in possesso fino a 17 anni di anni di versamenti al momento "agganciati" al retributivo.

Il rebus è la flessibilità in uscita per i lavoratori del sistema "misto". Il piano che prevederebbe di aprire una via d’uscita unica a 64 anni con il ricalcolo contributivo dell’assegno non piace molto ai sindacati, che spingono sulla possibilità di andare in pensione a 62 anni, salvaguardando anche in qualche modo la quota retributiva (su cui applicare eventualmente solo micro-penalizzazioni crescenti per ogni anno di anticipo rispetto alla soglia di vecchiaia) o, in alternativa, con 41 anni di contribuzione a prescindere dall’età anagrafica. Quota 41 però presenta un problema non da poco: avrebbe un impatto pesante sulla spesa pensionistica. E i 62 anni come requisito anagrafico cardine di una riforma sono molto improbabili. Insomma, non ci siamo.

Christopher Pissarides, premio Nobel dell’Economia nel 2010 grazie agli studi sul mercato del lavoro, a Torino per il Festival Internazionale dell’Economia, la scorsa settimana ha messo un macigno sopra le pensioni dai 62 anni di età: "Sessantadue anni è troppo presto adesso, che cosa fai dopo se vai in pensione a quell’età, magari cerchi un altro lavoro. Ormai si è in ottime condizioni di salute almeno fino a 70 anni. Si potrebbe pensare a un compromesso: dopo i 62 anni si dà la possibilità alle persone di ricevere una pensione parziale e di lavorare in modo flessibile, al massimo per quattro giorni la settimana".

La sensazione è che la quadra la si possa trovare intorno a un altro numero: 63. Il piano Tridico avrebbe un costo di poco superiore ai 400 milioni il primo anno, e consentirebbe l’anticipo a 63-64 anni della sola quota contributiva per poi recuperare la fetta retributiva al raggiungimento della soglia di vecchiaia. Si può fare.

L'alternativa è una Ape Sociale potenziata

Per il 2023 di fatto sono nulle le chance di successo dell’ipotesi di pensionamenti anticipati con 62 anni, svincolati dal ricalcolo contributivo dell’assegno, che era contenuta nella piattaforma unitaria sulla previdenza consegnata a suo tempo dai sindacati a Palazzo Chigi. Invece ci potrebbe essere una condivisione di partenza sull'approccio che ipotizza dal 2023 uscite anticipate totalmente contributive e sull’allargamento del bacino dell’Ape sociale a molti più lavoratori rispetto a oggi. E, in questo senso, un segnale è già arrivato con l’ok del governo all'emendamento alla manovra che fa scendere da 36 a 32 anni la soglia contributiva per l’accesso all’Ape sociale dei lavoratori edili e inserisce i ceramisti tra le mansioni usuranti per le quali è possibile utilizzare l’Anticipo pensionistico.

L'anticipo pensionistice "Ape Sociale" può essere la trave portante della riforma: oggi consente il prepensionamento, senza alcun onere economico, a specifiche categorie di lavoratori che abbiano raggiunto una certa età anagrafica (più altri requisiti). L'Ape sociale, dove Ape sta per anticipo pensionistico, è un’indennità erogata dallo Stato destinata a soggetti - al momento basata su 63 o più anni di età in particolari condizioni di difficoltà, per esempio perché hanno svolto per anni lavori gravosi o perché assistono un coniuge con una disabilità o ancora perché si sono ritrovati disoccupati senza la possibilità di diventare a tutti gli effetti pensionati per motivi di età - che hanno necessità di un aiuto economico prima di poter accedere alla pensione di anzianità.

La misura dell’Ape sociale, introdotta nel 2017, con la manovra è stata prorogata anche al 2022. Dal 2023 potrebbe essere estesa a molti più lavoratori rispetto al passato, diventando la base vera della riforma. Perché allora non proseguire su questa strada consentendo a un sempre maggiore numero di categorie di lavoratori di andare in pensione a 63 anni? Non è semplice, perché comunque non si potrebbe mai arrivare ad includere tutti i lavoratori. L'impatto sulle casse dello Stato rischia di essere eccessivo. Ma ci si può ragionare, è quel che si sta tentando di fare. Agendo con chiarezza sul requisito contributivo, si potrebbe permettere una uscita scaglionata dal lavoro in base alle mansioni svolte. Quindi, dato che a un lavoratore edile bastano 32 anni di lavoro per andare in pensione a 63 anni, a un autotrasportatore ne potrebbero servire 36 e a un docente di scuola media 38. Insomma, una sorta di scala di valori che tenga conto del grado di usura del lavoro svolto e non uguale per tutti.