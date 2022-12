Pensioni: c'è un problema con Quota 103, Ape sociale e Opzione donna (torna lo spettro della Fornero)

Sul fronte pensioni, solo 25mila lavoratori utilizzeranno i tre canali d'uscita anticipata previsti dalla legge di bilancio in vista del 2023: Quota 103, Ape sociale e Opzione donna. Per tutti gli altri c'è la legge Fornero. Il giudizio fortemente critico della Cgil, il principale sindacato italiano, riapre il dibattito. Intanto il nuovo sistema su sei fasce di reddito per l'indicizzazione degli assegni continua a fare discutere, ma i giochi sono ormai fatti.

Quota 103, Ape sociale e Opzione donna: le regole per il 2023

Quota 103 sarà per pochi (11.340 persone stimate), per tutti gli altri resta la Legge Fornero, abolita di fatto Opzione donna, nessuna risposta per i giovani, 17 miliardi in meno in 3 anni per la rivalutazione delle pensioni. Queste le stime dell'Osservatorio Previdenza di Cgil e Fondazione Di Vittorio sulle misure previdenziali contenute in quella che una volta si chiamava legge finanziaria. Per il segretario confederale della Cgil, Christian Ferrari, "così non vengono affrontate in alcun modo le criticità presenti nel nostro sistema pensionistico, e men che meno si prefigurano le condizioni per una riforma complessiva del nostro impianto previdenziale. Nessun superamento della legge Fornero, dunque, e nemmeno la possibilità di accedere al pensionamento con 41 anni di contribuzione. Gli slogan e le promesse elettorali, ancora una volta, si configurano come vera e propria pubblicità ingannevole. In sostanza, non solo non c'è alcun miglioramento né allargamento delle tutele e dei diritti previdenziali, ma c'è un intervento regressivo rispetto alla situazione attuale, con una stretta - anche finanziaria - che indica una direzione molto chiara, in perfetta continuità con il recente passato. Prima quota 100, poi quota 102, adesso quota 103: si procede spediti verso un ritorno alla legge Fornero 'in purezza'".

La platea si restringe

Davvero le cose stanno così? La nuova quota 103, che consentirà l'uscita dal lavoro con 41 anni di contributi e almeno 62 anni di età, servirà secondo i calcoli riportati dall'osservatorio "solo" a 11.340 persone, di cui 9.355 lavoratori e appena 1.985 lavoratrici (invece delle 41.100 annunciate dal governo): sono stime fatte sulla base dell'andamento di quota 102 che scade a fine anno e delle classi d'età coinvolte.

Per "Opzione donna" la legge di bilancio ha introdotto requisiti un po' più stringenti per il 2023 (ovvero 35 anni di contributi maturati alla fine del 2022 e almeno 60 anni di età, riducibile in caso di figli e soggetta ad alcune condizioni): con le nuove regole la Cgil stima solo 870 uscite, un'inezia, rispetto alle 2.900 previste. Il governo ha alzato a 60 anni il requisito dell'età (salvo poi scendere di uno/due anni con uno o più figli) concedendo l'uscita anticipata solo a caregiver, invalide almeno al 75%, cassintegrate e lavoratrici delle aziende in crisi. Il ministro del Lavoro Elvira Calderone, nei giorni scorsi, non aveva fatto mistero di voler ripristinare la norma attualmente in vigore (58 anni di età ed un minino di 35 anni di contributi per tutte, senza richiedere altri requisiti) scontrandosi però subito col problema delle coperture.

Per la proroga dell'Ape sociale la Cgil stime invece 13.405 uscite (rispetto alla previsione di 20mila).

"Non si rispetta - dice sempre Ferrari, il segretario confederale Cgil - nemmeno la 'regola' annunciata dal ministro Giorgetti, per cui gli interventi nei diversi settori si dovrebbero finanziare all'interno di quegli stessi settori. Anzi, sulla previdenza succede esattamente l'opposto: si fa cassa sulle spalle di lavoratori e pensionati per tagliare le tasse a professionisti da 85.000 euro annui. Intanto, nessuna risposta ai giovani, a chi svolge lavori gravosi e, soprattutto, alle donne, che hanno pagato il prezzo più salato delle "riforme" degli ultimi 15 anni. Per quanto riguarda i giovani, del resto, è emblematica la reintroduzione dei voucher, che prevedono versamenti contributivi irrisori. Invece di contrastare la precarietà, che sta condannando le nuove generazioni a un presente ben poco dignitoso e a un futuro da pensionati poveri, la si implementa e la si peggiora, compromettendo l'equilibrio anche finanziario del sistema pensionistico nel suo complesso".

Un duro atto d'accusa. Se ammontano a 726,4 milioni di euro i finanziamenti in legge di bilancio per gli interventi pensionistici, con la platea stimata da Osservatorio Previdenza di Cgil e Fondazione Di Vittorio le risorse che saranno effettivamente spese saranno poco più di un terzo: 274,3 milioni, con un risparmio di 452,1 milioni per le casse statali.

La rivalutazione delle pensioni nel 2023

E poi c'è il nuovo sistema su sei fasce di reddito per l'indicizzazione delle pensioni all'inflazione fornirà un aumento "maggiorato" per le pensioni minime e una rivalutazione piena per i trattamenti pensionistici fino a 2.100 euro lordi. Il 9 novembre il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che dispone, a partire dal 1 gennaio del 2023, l'adeguamento del 7,3% dei trattamenti pensionistici. L’importo della misura è stato calcolato sulla base dell’inflazione calcolata dall'Istat.

Archiviato per l'aumento delle pensioni il sistema attualmente in vigore basato su tre fasce: rivalutazione del 100% per i trattamenti fino a 4 volte il minimo Inps (circa 538 euro), 90% per quelli compresi tra 4 e 5 volte il minimo e 75% per tutte le pensioni superiori a 5 volte il minimo. Il nuovo sistema è invece composto da sei fasce di reddito che ricevono una diversa indicizzazione: a beneficiare maggiormente della novità sono le pensioni minime, che nel 2023 riceveranno una rivalutazione maggiorata all’8,8% che salirà poi al 10 l’anno successivo

La rivalutazione maggiorata porterà così le pensioni minime ad avere un bonus percentualmente più alto rispetto agli altri trattamenti: nel 2023 saliranno di 46 euro netti, andando a superare i 570 euro. Nel 2024 poi la cifra dovrebbe superare i 580 euro. Per quanto riguarda invece le altre fasce di reddito, i trattamenti pensionistici fino a 4 volte il minimo dell’Inps (circa 2100 euro lordi) avranno una rivalutazione al 100%, cioè il 7,3% della cifra totale stabilito dal decreto del ministero dell'Economia. Gli assegni da mille euro lordi cresceranno così di 73 euro lordi, per una cifra totale di quasi 950 euro l'anno: al netto la rivalutazione è intorno ai 52 euro. Le pensioni da 1.500 euro avranno invece un aumento di 75 euro netti, e le pensioni da 2mila euro di 100 euro netti

Per le pensioni che superano la soglia di 4 volte il minimo Inps, arriva la stretta nella rivalutazione: l'adeguamento al costo della vita scende infatti all'80% per chi è titolare di un trattamento compreso tra 4 e 5 volte il minimo, e al 55% per chi ha una pensione tra 5 e 6 volte il minimo. La stretta è ancora più forte per chi ha una pensione più alta: la rivalutazione sulla base dell’inflazione sarà infatti del 50% per chi è titolare di un trattamento pensionistico tra 6 e 8 volte il minimo, del 40% tra otto e dieci volte il minimo e del 35% per le pensioni superiori a 10 volte il minimo. I trattamenti da 2.500 euro lordi al mese saranno ad esempio rivalutati del 5,8%, con un aumento lordo di 140 euro (90 netti) e una perdita di circa 40 euro al mese rispetto allo schema di quest'anno.

Per il sistema previdenziale nel suo complesso vale 3,7 miliardi di euro la stretta operata dal governo in legge di Bilancio sulle rivalutazioni, insieme all'abrogazione del fondo per l'uscita anticipata nelle Pmi in crisi (-200 milioni). Nel triennio, le mancate rivalutazioni ammonteranno a 17 miliardi. Aver ridotto la perequazione a partire da quattro volte il trattamento minimo, "penalizza gravemente assegni di fascia media, ex lavoratori che percepiscono redditi netti da 1600 euro - nota un altro sindacato, la Cisl - La rimodulazione va rivista per ridare un profilo di equità alla distribuzione delle risorse pubbliche. Si ritengono iniqui e penalizzanti anche i vincoli introdotti in opzione donna". In tutto ciò, Stefano Cuzzilla, presidente di Cida (Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità) segnala al Sole 24 Ore anche un rischio beffa per chi "vedrà tagliato in modo lineare l'adeguamento dell'assegno pensionistico e poi non potrà accedere, dato il tetto previsto, a quota 103 che è finanziata proprio da quei tagli".

"Sulle pensioni minime arrivare a 1.000 euro oggi non è realizzabile"

"Sulle pensioni minime, arrivare a 1.000 euro oggi non è realizzabile. Io credo che il grosso del tema pensioni sarà sul tavolo della revisione complessiva del reddito di cittadinanza e quindi inizieremo a lavorare dal 1 gennaio su quello", ha detto il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Alessandro Cattaneo. "Vediamo se riusciamo a dare ulteriori segnali su quello che già siamo riusciti a dare rispetto all'aumento delle pensioni minime, aumentate l'ultima volta dal governo Berlusconi - ha aggiunto - Ci voleva Forza Italia per aumentarle seppur poco ma comunque è un segnale". "Forza Italia - annuncia la capogruppo in Senato Licia Ronzulli - presenterà degli emendamenti che riguarderanno la decontribuzione per le nuove assunzioni per i giovani e anche per le pensioni". Meloni chiede compattezza alla sua maggioranza sulla manovra e cerca di 'blindarne' il percorso. C'è infatti solo un mese per portare a termine il doppio passaggio ed evitare l'esercizio provvisorio. La premier ha chiesto ai partiti di non procedere "in ordine sparso" sugli emendamenti. Se infatti tutte le forze di maggioranza si sono dette disponibili ad "autolimitare" il numero degli emendamenti alla manovra, la questione non è solo di quantità. Serve infatti, per Meloni, una "organizzazione", un "coordinamento" per selezionare quello che si può fare e quello che, invece, non è possibile ottenere, almeno in questo momento. E sulle pensioni per l'anno prossimo i giochi sembrano fatti.

"Il governo Meloni fa cassa sulle pensioni. La prima manovra del governo si regge su deficit e pensionati. La manovra destina alle pensioni, Quota 103, Opzione Donna, Ape Sociale e 'bonus Maroni', circa 700 milioni l'anno prossimo, ma si prende 3,7 miliardi, tra parziale rivalutazione all'inflazione e 'fondo Giorgetti'" accusa il senatore dell'Alleanza Verdi e Sinistra Tino Magni, componente della commissione bilancio. "La rivalutazione tanto sbandierata come aumento delle pensioni in realtà le pensioni le taglia - aggiunge - Poi c'è la questione legata ad Opzione donna. Dal 2008 hanno beneficiato di Opzione donna 180 mila lavoratrici. Oggi con gli assurdi paletti inseriti potranno andare in pensione forse 2.900 donne (la Cgil ne stima ancora meno, ndr). Una vera e propria tagliola all'uscita anticipata delle lavoratrici. La prima premier donna del nostro paese è contro le donne e i pensionati", conclude.

Il tema pensioni resterà al centro del dibattito fino all'approvazione finale della legge di bilancio alla Camera (al Senato il testo sarà votato a scatola chiusa visti i tempi iper-ristretti): altre modifiche, in vista del 2023, alle regole di uscita dal lavoro, in teoria, sono ancora possibili.