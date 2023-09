Pensioni, due (quasi) certezze e un'ipotesi: cosa succede nel 2024

Il tema pensioni resta tra i primi punti dell'agenda di governo. L'esigenza di una riforma complessiva del sistema è riconosciuta da tutte le parti: maggioranza, opposizione, sindacati. Il punto però è come intervenire. Il problema resta quello delle risorse. Poche, troppo poche. Questo porta al rinvio di un intervento di riforma netto, in favore di soluzioni "tampone". Ci sono due punti quasi certi: la conferma di quota 103 e di "opzione donna" (seppure con alcuni correttivi). C'è poi un'ipotesi che prende piede come riportano alcuni quotidiani: il pensionamento "part time" cioè una formula che implica una progressiva riduzione dell'orario di lavoro. "Credo che oggettivamente a oggi l'obiettivo è quello di confermare quota 103, quota 41 con 62 anni, e vedere come l'Ape sociale si può allargare", ha anticipato nei giorni scorsi il sottosegretario leghista al Lavoro e alle Politiche sociali, Claudio Durigon.

In pensione con "quota 103"

Sembra quasi certa la riconferma di quota 103. Si tratta della soluzione introdotta dal governo Draghi e che doveva essere provvisoria. A 13 si arriva sommando 41 anni di contributi e 62 anni di età.

Si ragiona anche sull'idea di rendere "stabile" questa formula. Però ha un costo stimato in 6 miliardi da qui al 2040. Una somma che inciderebbe troppo e per troppo tempo sulle casse dello Stato.

Come cambia "opzione donna"

"Opzione donna" nasce nel 2004 ed è via via stata prorogata (e modificata). Consente alle lavoratrici di ottenere la pensione di anzianità con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore.

In origine il presupposto era avere maturato 35 anni di contributi a qualsiasi titolo (obbligatoria, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontaria, figurativa) e di 57 anni di età per le lavoratrici dipendenti o di 58 per le autonome. Per accedere al beneficio le lavoratrici devono rinunciare al calcolo di una quota di pensione con il sistema retributivo.



Con la legge di bilancio 2023, l’opzione è stata ulteriormente prorogata introducendo però più stringenti requisiti di accesso: quello anagrafico è stato portato a 60 anni che diventano 59/58 se la lavoratrice ha uno/due o più figli. Ai requisiti anagrafici e contributivi (35 anni) si è aggiunta una "condizione soggettiva". La lavoratrice deve rientrare in una delle tre casistiche:

deve svolgere assistenza da almeno sei mesi al coniuge o a un parente di primo grado o affine convivente con handicap in situazione di gravità;

deve avere un’invalidità civile di almeno il 74%;

deve risultare licenziata o dipendente da imprese in crisi. In quest’ultimo caso, il requisito anagrafico è di 58 anni.

I paletti hanno fatto crollare il numero delle lavoratrici che ha scelto questa opzione. Da qui l'intenzione del governo Meloni sembra essere quella di allargare la platea, così da permettere a più donne di optare per questa formula. Per il 2024 "Opzione donna" potrebbe essere estesa anche alle lavoratrici senza figli. Un ritorno ai requisiti del 2022 (uscita con 58 anni, 59 per le lavoratrici autonome e 35 di contributi), invece, appare quasi impossibile per mancanza di fondi.

Niente "quota 41"

Sembra accantonata l'opzione "Quota 41". Piace alla Lega e prevede l'addio al mondo lavorativo con 41 anni di contributi senza tenere conto dell'età, ma con l'assegno calcolato con il metodo contributivo. Secondo le stime della Ragioneria di Stato estendere a tutti la possibilità di ricorrere a Quota 41 comporterebbe un costo di 5 miliardi di euro all’anno, con picchi che raggiungerebbero anche i 9 miliardi. Sono cifre troppo alte e che rischiano di compromettere la stabilità del sistema pensionistico italiano.

La pensione "part time" cosa è e come funziona

L'idea della pensione part time arriva dalla Scandinavia. Lo scopo è quello di agevolare il cambio generazionale: "liberare" chi è prossimo alla pensione e assumere under 35. Il lavoratore ha una progressiva riduzione dell'orario di lavoro, fino al raggiungimento dell'età pensionabile. Un'opportunità "spalmabile" per pochi anni: il datore di lavoro approva la richiesta di una pensione parziale dal mese in cui il dipendente compie 61 anni fino al mese precedente a quello in cui compie 65 anni, età in cui può andare regolarmente in pensione. Un dipendente pubblico svedese può richiedere vari livelli di pensione parziale, dal 10% fino al 50% dell'orario previsto dal suo contratto. In busta paga quindi ci sono due voci: le ore lavorate e quelle di "semi pensione".

In Italia si potrebbe seguire la stessa strada. I contributi continuerebbero a essere versati interamente, in modo di arrivare a 67 anni (termine previsto per la pensione ordinaria dalla legge Fornero) con la pensione piena.

Non è chiaro però quanto la pensione "part time" sia una suggestione e quanto sia realmente fattibile. Pensiamo alle piccole imprese ad esempio che potrebbero avere più difficoltà a introdurre una simile flessibilità.

L'Ape sociale

Il governo starebbe poi valutando come ampliare l'Ape sociale. Si tratta del'indennità garantita dallo Stato ed erogata dall'Inps a lavoratori in stato di difficoltà che chiedono di andare in pensione al compimento dei 63 anni. Introdotta in via sperimentale nel 2017è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023. Ci devono essere precisi requisiti per ottenerla:

almeno 63 anni di età;

almeno 30 anni di anzianità contributiva; Ai fini del riconoscimento dell'indennità, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

non essere titolari di alcuna pensione diretta.

L'accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all'estero.

