Senza migranti niente pensioni: "Impossibile cambiare la Fornero"

Senza i migranti, tra 20 anni i conti Inps saranno critici. Lo spiega in una intervista alla Stampa il presidente dell'Istituto nazionale di previdenza Pasquale Tridico che difende anche la legge Fornero dall'ipotesi di riforma delle pensioni avanzata dal governo. "Cambiare la legge Fornero peggiorerebbe ancora il quadro delle pensioni".

Il 2040 l'anno del collasso

L'Istat la scorsa settimana ha certificato per il 2022 un record negativo: con 392.598 bimbi nati si tratta del minimo storico di nascite "è un numero molto pericoloso per la sostenibilità delle pensioni. In prospettiva, con questa demografia, avremo più o meno lo stesso numero di persone che vanno in pensione e che entrano nel mercato del lavoro".

"Con meno 400 mila nuovi nati fra circa 20 anni avremo 230 mila diplomati e 70 mila laureati. Secondo le attuali condizioni, in 150 mila avranno un lavoro"

Secondo Tridico avremo più o meno lo stesso numero di persone che vanno in pensione e che entrano nel mercato del lavoro: se nulla cambia, ci si potrebbe arrivare in meno di 20 anni, dopo il 2040.

"Le economie ricche hanno tutte molti migranti - dice ancora Tridico - Anche noi abbiamo l'esigenza di coprire la domanda di lavori medio bassi da Nord a Sud con gli stranieri. La soluzione non può che essere l'accesso di un'immigrazione regolare e fluida". L'attuale saldo per le casse Inps con i lavoratori stranieri "è decisamente positivo. Chi arriva in Italia in larga maggioranza è giovane. Laddove lavora in chiaro, contribuisce in modo positivo al welfare italiano". "Riscrivere la Fornero peggiorerebbe ancora il quadro. Quindi non credo ci siano le condizioni per abolire o cambiare a fondo la riforma. Le quote non sono la soluzione".

Salario minimo

Tridico torna anche sui nuovi sussidi che dovrebbero arrivare in sostituzione del Reddito di Cittadinanza: "Con l'Rdc, spiega Tridico, non è aumentato il lavoro nero, "anzi si è ridotto. E l'occupazione in generale è aumentata. In Italia c'è una questione di bassi salari. Non è vero che il costo del lavoro in Italia non è competitivo. I giovani hanno voglia di lavorare ma se ne vanno perché qui si guadagna poco". L'Europa ci dice che nessuno può stare sotto un certo livello di reddito. Il salario minimo, come in larga parte della Ue, è indispensabile e non è alternativo ai contratti collettivi".

Migranti ma quanti

Intanto proprio mentre l'Italia si trova a fronteggiare la sfida all'assistenza di decine di nuovi sbarchi giornalieri la politica si interroga sulle ricadute del nuovo decreto Cutro mentre il governo studia come eliminare la protezione speciale accordata a chi arriva da contesti di crisi.

"Le nuove norme sull'immigrazione creano gravi problemi alle città, per le ricadute su sicurezza e degrado, e al tempo stesso all'economia del Paese, che va in difficoltà senza l'ingresso di nuovi lavoratori" spiega a Repubblica il sindaco dem di Bergamo Giorgio Gori: "Se non verrà modificato, a farne le spese saranno innanzitutto i cittadini italiani". "Oltre a limitare gli ingressi, che servono come il pane alle imprese - aggiunge - la destra vuol rendere ancora più difficile l'integrazione di chi è già arrivato, e nessuno sarà in grado di rimpatriare. Il risultato sarà quello di ingrossare le fila di cittadini extracomunitari che vivono nei nostri territori senza alcuna prospettiva. Un irregolare che non ha forme di riconoscimento non ha alcuna possibilità di lavorare in modo regolare: o è vittima di lavoro nero o, per sopravvivere, si dedica ad attività illecite. Ci ritroveremo con migliaia di disperati".

Per Gori, "va completamente ribaltata la visione dell' immigrazione che negli ultimi anni ha accomunato governi di vario colore: il fenomeno è sempre affrontato come un'emergenza da ridurre al minimo, quando oggi la questione è che mancano immigrati integrabili, non che ce ne sono troppi". Si va nella direzione opposta "per propaganda: è una bandiera leghista, che Meloni ha scelto di assecondare, senza capire che i tempi sono cambiati. A chiedere più forza lavoro regolare sono le imprese piccole e medie, storico bacino elettorale della destra. Ora tocca all'opposizione smascherarli. Con la verità dei fatti".

"Il discorso va rovesciato: se non agiamo, ci sarà un continuo arrivo di clandestini che sanno che troveranno qui una forma di regolarizzazione" ribatte Fratelli d'Italia con il ministro per i Rapporti col Parlamento Luca Luca Ciriani.

"Ma l'Italia non può essere l'approdo di tutti".

"Il segnale che volevamo dare subito era che gli scafisti non potevano più fare i loro comodi e che in Italia si arriva in modo regolare" spiega al Corriere della Sera. Per Ciriani la protezione speciale "è un grimaldello per cui chiunque entri in Italia poi difficilmente può essere espulso. Già sono farraginose le norme per espellere chi non ha alcun diritto di essere accolto ma con la protezione speciale si rende ancora più arduo dare accoglienza a chi ne ha davvero necessità e rimandare indietro chi non ne ha i requisiti".