Il problema delle pensioni è più grave di quanto si temeva

Il quadro delle pensioni non è positivo. È lapidario il commento del presidente dell'Inps Pasquale Tridico che oggi ha preso parte al tavolo Governo sindacati per impostare i cardini della riforma previdenziale. Secondo quanto spiegato dal presidente dell'istituto di previdenza il rapporto tra lavoratori e pensionati nel 2029 calerà dall'1,4 all'1,3 per arrivare al 2050 a uno a uno. "C'è criticità nella gestione del pubblico impiego e per gli stipendi erosi dall'inflazione" ha spiegato Tridico.

Un quadro tutt'altro che roseo quello dipinto dal presidente dell'Inps in vista della riforma attesa entro fine anno per evitare il ritorno dei termini della Legge Fornero al termine del regime transitorio introdotto da quota 103 che prevede la possibilità di uscire dal lavoro a 62 anni per chi ne ha almeno 41 di contributi al netto dello "scivolo" che permette alle donne con determinati requisiti e a specifiche categorie di lavoratori in difficoltà (ad esempio perché hanno svolto per anni lavori gravosi o perché assistono un coniuge con una disabilità o ancora perché si sono ritrovati disoccupati) di andare in pensione in anticipo.

Due le prospettive verso cui si tende: Quota 41, con riferimento alla sola anzianità contributiva, e Quota 100 'libera', con il doppio riferimento all'anzianità contributiva e all'età della persona, senza paletti. Ma viene sottolineata la necessità di costruire una pensione di garanzia per le donne e per i giovani, e, più in generale, per le categorie che, per ragioni diverse, hanno carriere professionali discontinue. In questo senso dall'Ugl arriva l'invito a sostenere la previdenza complementare sotto il profilo fiscale, lasciando la libertà al cittadino di decidere se indirizzare maggiori risorse verso i fondi pensionistici chiusi o, piuttosto, verso la previdenza pubblica.

Quella del precariato è una insidia importante nel mercato del lavoro che anche nel 2022, l'anno della ripresa dopo la pandemia, ha registrato una dinamica vivace con il contemporaneo record di licenziamenti (3,7 milioni, di cui 1,5 milioni a tempo indeterminato) e assunzioni per un totale di oltre 4 milioni di nuovi contratti di cui 3 milioni a tempo determinato e 1,1 milioni a tempo indeterminato. A conti fatti in 10 mesi sono stati persi 400mila posti di lavoro stabili.

Pensioni, che cosa succede all'Inps

L'allarme suscitato dal commento del presidente dell'Inps Pasquale Tridico circa la sostenibilità del sistema pensionistico deve davvero impensierire chi teme di non avere in futuro una pensione? Come stanno davvero le casse dell'istituto di previdenza? A far luce è il Decimo Rapporto sul Bilancio del Sistema Previdenziale italiano prodotto dal centro studi itinerari previdenziali che per primo aveva messo in luce i rischi derivanti dallo stretto rapporto tra occupati e pensionati. Negli ultimi anni si è visto come dopo un decennio contraddistinto dal graduale innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi, il numero di pensionati si mostra di nuovo in risalita arrivando a sfondare quota 16 milioni di persone a carico del sistema previdenziale.

L'impatto della pandemia che ha portato al decesso di "un numero significativo" di pensionati di lungo corso e il minor ricorso agli scivoli previdenziali rispetto a quanto previsto, ha contenuto i costi. Il problema è invece da ricercare nel mondo del lavoro. Bastano alcuni dati per capire la portata del problema.

L'Italia si conferma tra le nazioni peggiori in Europa sul fronte occupazionale con solo il 39% di lavoratori in rapporto alla popolazione (23 milioni su 36 milioni di italiani in età da lavoro) e distante di 10 punti percentuali dalla media europea per occupazione femminile e giovanile. Ricordiamo ora le parole di Tridico che disegnano per il 2029 un rapporto tra lavoratori e pensionati dell'1,3. Si tratta di una distanza siderale rispetto a quell’1,5 indicato dai centri studi come soglia minima necessaria per la stabilità di medio-lungo termine del sistema previdenziale. Un dato ancor più allarmante se innestato in una spirale negativa che parla di un rapporto in parità entro il 2050.

La domanda che tutti si fanno è se e come verrà ritoccata l'età in cui si può accedere alla pensione. La dinamica è abbastanza chiara.

La riforma Monti-Fornero prevedeva che a partire dal 2021 l’età del pensionamento non fosse inferiore ai 67 anni di età. L'intervento dei governi Conte prima e Meloni poi ha bloccato lo scalone al 2024. E da 2025 si potrebbe ripartire con 67 anni e 2 mesi per arrivare al 2030 con 67 anni e 7/8 mesi e nel 2040 con 68 anni e 11 mesi.

"A oggi il sistema è sostenibile e lo sarà anche tra 10-15 anni, quando le ultime frange dei baby boomer si saranno pensionate" sottolinea il Presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali Alberto Brambilla che rimarca come sia indispensabile intervenire maniera stabile e duratura sul sistema, tenendo conto di 4 principi fondamentali secondo il centro studi:

l'età di pensionamento, attualmente tra le più basse d’Europa (circa 63 anni l’età effettiva in Italia contro i 65 della media europea) nonostante un’aspettativa di vita tra le più elevate a livello mondiale; l’invecchiamento attivo dei lavoratori, attraverso misure volte a favorire un’adeguata permanenza sul lavoro delle fasce più senior della popolazione; la prevenzione, intesa come capacità di progettare una vecchiaia in buona salute; le politiche attive del lavoro, da realizzare di pari passo con un’intensificazione della formazione professionale, anche on the job.

Un serio cambio di rotta da parte del nostro Paese, che oggi vede la quasi totalità della spesa pubblica indirizzata verso sussidi e assistenzialismo, quando invece necessiterebbe di una seria revisione della propria organizzazione del lavoro e dei propri modelli produttivi.