Pensioni, ad agosto si torna al passato?

Le pensioni di agosto potrebbero non essere pagate in anticipo come è avvenuto nei mesi scorsi a causa dell’emergenza Covid. Né Inps, né Poste Italiane hanno infatti comunicato il calendario relativo al pagamento anticipato della prossima mensilità. E dire che luglio sta volgendo rapidamente al termine. Il mese scorso, per fare un esempio vicino, le date di pagamento delle pensioni erano state comunicate il 19 giugno, con gli assegni erogati a partire dal 24. Ma anche nei mesi precedenti il calendario era stato comunicato con un certo anticipo, cosa che evidentemente non è avvenuta per i trattamenti di agosto.

Pensioni, quando arriverà l'assegno di agosto?

Che cosa devono aspettarsi dunque i pensionati? Al momento nessuno sa dirlo. Se le date di pagamento venissero comunicate in extremis, ci sarebbe comunque ancora il tempo per erogare i trattamenti tra gli ultimi giorni di luglio e i primi di agosto. Se così non dovesse essere, si tornerà in tutta evidenza allo status quo ante Covid.

Nel senso che le pensioni verranno corrisposte secondo le date comunicate dall’Inps a gennaio (vedi tabella in basso), senza più ricorrere allo scaglionamento. In tal caso la data da segnarsi sul calendario sarebbe quella di sabato 1° agosto - per chi ritira la pensione presso le Poste - e di lunedì 3 per chi ha l’accredito bancario. Ma sarebbe una scelta curiosa da parte dell’Inps quella di sospendere il pagamento anticipato delle pensioni, visto e considerato il rischio di lunghe code e assembramenti davanti agli uffici postali.

Pensioni, il calendario comunicato dall'Inps a gennaio

+ A partire da marzo, le date di pagamento sono state modificate a causa dell'emergenza sanitaria +