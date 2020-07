Pensioni, pagamento in anticipo anche ad agosto: le date comunicate dall'Inps

Anche ad agosto le pensioni saranno pagate in anticipo. La conferma è arrivata dall'Inps che ha reso noto, sebbene in extremis, le date di pagamento dei trattamenti pensionistici per il mese di agosto 2020. Anche l'erogazione dell'indennità di accompagnamento agli invalidi civili sarà anticipato rispetto alle normali scadenze e verrà distribuito su più giorni. Scongiurato dunque il "rischio" di un ritorno al calendario del periodo pre-Covid.

Pagamento pensioni agosto 2020 il calendario

L'erogazione degli assegni avverrà a partire da lunedì 27 luglio. Si comincia, ovviamente, con i pensionati il cui cognome inizia per A e B. L'anticipo del pagamento delle pensioni, si legge in una nota dell'istituto di previdenza, è stato stabilito allo scopo di consentire a tutti i titolari delle prestazioni di recarsi presso gli uffici postali in piena sicurezza, nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19. Il pagamento presso gli uffici postali avverrà secondo il calendario che trovate in basso:

Cognomi dalla A alla B lunedì 27 luglio;

dalla C alla D martedì 28 luglio;

dalla E alla K mercoledì 29 luglio;

dalla L alla O giovedì 30 luglio;

dalla P alla R venerdì 31 luglio;

dalla S alla Z sabato 1° agosto;

Ad agosto ai pensionati che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro maggio arriverà anche il conguaglio Irpef, sotto forma di accredito (o addebito) sul proprio assegno ( a questo link aggiori informazioni)..