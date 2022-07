Pensioni agosto: quando arrivano i pagamenti (e occhio all'importo)

Manca poco per l'accredito della pensione di agosto 2022: lunedì 1° agosto partiranno i pagamenti relativi alla prossima mensilità, con il primo giorno del mese che coincide con il primo giorno bancabile. Ma attenzione, per chi ritira l'assegno previdenziale presso gli uffici postali sarà sempre consigliabile rispettare il calendario suddiviso in ordine alfabetico. Infatti, con l'interruzione dello stato d'emergenza avvenuta lo scorso 31 marzo, è decaduta anche la possibilità di ritirare la pensione in anticipo, pratica divenuta una prassi durante i due anni di pandemia.

Pensioni agosto 2022: il calendario dei pagamenti

Con il ritorno alle vecchie regole, gli accrediti dei trattamenti pensionistici e delle indennità verranno erogati da Poste Italiane o dagli istituti bancari il primo giorno bancabile, ossia lunedì 1° agosto, senza quindi eventuali slittamenti dettati dal calendario e conseguenti attese ulteriori. Come accennato in precedenza, per i pensionati che desiderano ritirare l'assegno allo sportello postale, è sempre consigliati rispettare l'ormai consueto calendario basato su turnazione alfabetica, che in questo caso va dal 1° al 6 agosto 2022. Ecco nel dettaglio tutte le date:

dalla A alla B: lunedì 1° agosto 2022;

dalla C alla D: martedì 2 agosto 2022;

dalla E alla K: mercoledì 3 agosto 2022;

dalla L alla O: giovedì 4 agosto 2022;

dalla P alla R: venerdì 5 agosto 2022;

dalla S alla Z: sabato 6 agosto 2022.

Attenzione, è possibile che il calendario possa subire delle variazioni in alcuni uffici postali: per essere sicuri è sempre necessario verificare le informazioni comunicate dalla propria filiale.

Pensioni agosto, occhio agli importi

Dopo l'assegno ricco (per alcuni) di luglio, anche ad agosto ci potrebbero essere delle piacevoli sorprese che riguardano l'importo degli assegni. Nel cedolino del prossimo mese i titolari potrebbero trovare un eventuale rimborso del modello 730, l'accredito del bonus da 200 euro una tantum stanziato dal Governo nel Decreto Aiuti o la cosiddetta quattordicesima. Queste ultime due misure, previste solitamente per il mese di luglio, in alcuni casi sono state ritardate di un mese a causa dei rallentamenti dell'Inps nell'erogazione. Di fatto, i destinatari del bonus 200 euro e della quattordicesima che ancora non hanno ricevuto queste indennità. con tutta probabilità le troveranno nel cedolino di agosto.