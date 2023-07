Quando arrivano le pensioni di agosto

Con il mese di luglio che volge al termine, si avvicina la data di pagamento per le pensioni di agosto 2023. Quando arriveranno? La regola prevede che i pagamenti partano il primo giorno bancabile del mese esclusi festivi e fine settimana, con la data che spesso differisce tra chi riceve la pensione sul conto bancario e chi invece ne ha uno postale. Ma questo non sarà il caso di agosto. Il primo giorno valido per il pagamento delle pensioni è martedì 1° agosto. Una data molto attesa da molti pensionati che il prossimo mese potranno contare su qualche nuovo aumento, tra rivalutazione, arretrati ed eventuali rimborsi Irpef.

Pensioni agosto 2023, il calendario dei pagamenti

Non tutti i pensionati preferiscono ricevere l'accredito sul conto corrente, motivo per cui Poste Italiane ha predisposto l'ormai consueto calendario in ordine alfabetico per chi invece sceglie di ritirare l'assegno direttamente presso gli uffici postali. Eccolo:

martedì 1° agosto 2023: cognomi dalla A alla C;

mercoledì 2 agosto 2023: cognomi dalla D alla K;

giovedì 3 agosto 2023: cognomi dalla L alla P;

venerdì 4 agosto 2023: cognomi dalla Q alla Z.

Ricordiamo infine che i pensionati possono consultare il cedolino del mese di agosto, già pubblicato sul sito dell'Inps. Per visionare questo cedolino e quelli dei mesi precedenti basta accedere all'area riservata con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS. Dopo aver effettuato l'accesso sarà possibile verificare l'importo del cedolino di agosto e le altre informazioni relative alla situazione previdenziale.

