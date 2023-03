Pensioni, il cedolino di aprile è già online: quando arrivano i pagamenti

Grande novità per le pensioni di aprile 2023: il cedolino relativo al prossimo mese è già disponibile sul sito dell'Inps, in anticipo rispetto alle consuete date dei pagamenti. Tutti i pensionati, accedendo all'area riservata con le proprie credenziali, possono verificare l'importo che verrà erogato a partire dal prossimo 1° aprile e conoscere le ragioni per cui tale importo potrebbe variare, tra eventuale trattenute o aumenti. Da gennaio la rivalutazione delle pensioni è stata attribuita al 100% per chi riceve un trattamento fino a 4 volte quello minimo, mentre per gli altri importi, ossia quelli superiori a 2.101,52 euro, la rivalutazione è partita da marzo.

Pensioni aprile 2023: quando arrivano i pagamenti

Il cedolino di aprile è già disponibile sul sito dell'Inps, ma i pagamenti arriveranno rispettando le consuete regole, quindi a partire dal primo giorno bancabile del mese, che in questo caso differisce tra chi riceve l'accredito sul conto corrente bancario e postale. Per le Poste le pensioni di aprile verranno erogate a partire da sabato 1°aprile, mentre per quanto riguarda le banche, sarà necessario attendere la mattina di lunedì 3 aprile. Inoltre, per i pensionati che preferiscono ritirare l'assegno o i contanti presso gli uffici postali verrà predisposto l'ormai classico calendario suddiviso in ordine alfabetico, che dovrebbe essere il seguente:

lettere A – B: sabato 1° aprile 2023 (soltanto la mattina);

lettere C – D: lunedì 3 aprile 2023;

lettere E – K: martedì 4 aprile 2023;

lettere L – O: mercoledì 5 aprile 2023;

lettere P – R: giovedì 6 aprile 2023;

lettere S – Z: venerdì 7 aprile 2023.

Ricordiamo che chi riceve l'accredito in banca dovranno attendere lunedì 3 aprile, visto che il sabato non viene considerato un giorno bancabile.