Pensioni, ad aprile occhio al 'conguaglio': come cambia l'importo

Come avviene ormai da diversi mesi, anche l'accredito delle pensioni di aprile avverrà in anticipo per chi ritira l'assegno presso gli uffici postali. Mentre il 26 marzo, data in cui partiranno gli accrediti, si avvicina (qui il calendario completo) alcuni pensionati si preparano a fare i conti con i ''recuperi'' dell'Inps.

Pensioni, ad aprile occhio al 'conguaglio' dell'Inps

Attraverso il cedolino online gli utenti possono controllare in anticipo anche le variazioni sull'importo. Come confermato dallo stesso Istituto di previdenza sociale, da febbraio è iniziato il recupero dei conguagli negativi relativi all'anno 2020 delle cosiddette pensioni d'oro. Per quattro mesi, a partire da febbraio, alcuni pensionati vedranno ridotto l'importo dei loro assegni. Quella di aprile è la terza rata di un procedimento che continuerà fino a novembre per le pensioni di importo fino a 18.000 euro, per i quali il ricalcolo dell’Irpef ha determinato un conguaglio a debito superiore ai 100 euro. Oltre alle trattenute Irpef, i titolari della pensione troveranno sul cedolino di aprile anche le addizionali regionali e comunali relative al 2020.

Conguaglio pensioni, come controllare l'importo

Il recupero dell'Inps riguarda soltanto una parte dei pensionati italiani, ma come si può controllare in autonomia l'importo del proprio cedolino? Basta accedere all'area riservata del sito dell'Inps attraverso le proprie credenziali Spid, Pin, Csn o Cie) e digitare nella sezione ''cerca'' il cedolino di aprile, o quello del mese che si vuole controllare.