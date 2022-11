Pensioni, ecco gli aumenti da gennaio 2023: Giorgetti firma il decreto

Da gennaio 2023 scatterà la rivalutazione delle pensioni in base ai dati sull'inflazione del 2022. Il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che dispone a partire dal 1° gennaio del prossimo anno un adeguamento pari a +7,3% delle pensioni dei cittadini. L'aumento, come previsto dalla normativa vigente, è stato calcolato sulla base della variazione percentuale che si è verificata negli indici dei prezzi al consumo forniti dall'Istat il 3 novembre 2022.

Grazie alla rivalutazione automatica nel 2023 i pensionati riceveranno dunque aumenti piuttosto cospicui sul loro trattamento. I trattamenti pensionistici erogati dall'Inps vengono infatti sottoposti annualmente a una revisione degli importi in modo che risultino più adeguati al costo della vita. Questa revisione è detta perequazione e ha l'obiettivo di proteggere il potere d'acquisto delle pensioni rispetto all'aumento del tasso di inflazione.

Dal 2022 le regole sono più generose con i pensionati

Ricordiamo che da quest'anno le regole sono molto più generose per i pensionati rispetto a quelle in vigore anni addietro. Con il ritorno ai così detti tre "scaglioni Prodi", in vigore da gennaio 2022, si attua oggi una rivalutazione piena al 100% per le pensioni fino a 4 volte il minimo, al 90% sulla quota di pensione tra quattro e cinque volte il minimo e del 75% sulle pensioni oltre cinque volte la quota minima. In buona sostanza ciò vuol dire che chi percepisce una pensione fino a 4 volte il minimo recupererà nel 2023 tutto (o quasi tutto) il potere d'acquisto che ha perso a causa dell'aumento dei prezzi. Ma anche per chi ha una pensione di importo superiore gli aumenti saranno significativi.

L'anticipo sulla rivalutazione a novembre

Va infine sottolineato che già con il decreto Aiuti bis, approvato dal consiglio dei ministri il 4 agosto, era stata introdotta un'ulteriore misura di sostegno per permettere ai pensionati di contrastare l'impennata dell'inflazione e il rincaro delle bollette energetiche.

L'articolo 21 del Decreto Aiuti bis prevede infatti i seguenti due interventi:

rivalutazione dello 0,2% (risultato della differenza tra l'1,7% di inflazione stimata e l'1,9% di quella effettiva) per tutti i pensionati a recupero dell'inflazione del 2021 con anticipo al 1° novembre 2022;

corresponsione per le mensilità di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima di un incremento della pensione del 2% per i pensionati che percepiscono un assegno di importo massimo pari a 2.692 euro ovvero 35 mila euro l'anno.

Dal mese di gennaio 2023 scatterà anche la rivalutazione dei trattamenti pensionistici che come abbiamo visto comporterà un adeguamento pari al 7,3%.