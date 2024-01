Pensioni con gli aumenti a gennaio: ecco i nuovi importi

Il meccanismo si chiama indicizzazione o perequazione automatica, o anche rivalutazione: le pensioni di tutte le categorie previdenziali e assistenziali sono connesse al valore dell'aumento dei prezzi al consumo, che ogni anno viene registrato dall'Istat. E l'Inps provvede ogni anno ad adeguare gli importi di conseguenza. L'adeguamento in questione si basa inizialmente su un indice Istat stimato, poi viene fatto un conguaglio sulla base del valore definitivo a gennaio dell'anno successivo (quest'anno è stato anticipato a dicembre). Nella legge di bilancio 2024 c'è una novità che riguarda la rivalutazione delle pensioni di importo elevato. La modifica riguarda esclusivamente la classe di importo superiore a 10 volte il trattamento minimo Inps: per queste pensioni viene fissata l'aliquota di rivalutazione del 22%, invece che del 32% come nel 2023.

E cosa succede per gli altri pensionati? Vediamo nel dettaglio gli incrementi legati all'adeguamento dei trattamenti all'inflazione dal 1° gennaio 2024, fascia per fascia, dalla più bassa fino alla più alta. Le pensioni pari o inferiori a 4 volte il minimo, cioè fino a 2.272,76 euro, saranno rivalutate del 100%, come stabilito nel decreto firmato dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti e dalla ministra del lavoro Maria Elvira Calderone: l'aumento effettivo nel caso della rivalutazione piena sarà pari al 5,4% dell'assegno. Un esempio di importo: pensione di 1500 euro lordi mensili x 5,4% = 1.581 euro lordi al mese. Per quelle più alte, invece, la percentuale scende man mano che aumenta l'importo. Le pensioni da 4 a 5 volte il minimo, il cui assegno va da 2.271,76 a 2.839,70 euro, saranno rivalutate dell'85%. L'aumento effettivo in questo caso è di 4,59%. Ecco un esempio pratico: pensione di 2500 euro x 4,59% = 2614 euro, sempre lordi mensili.

Le pensioni da 5 a 6 volte il minimo, da 2.839,70 a 3.407,64 euro, avranno una rivalutazione del 53%, con un aumento pari al 2,862%. Esempio: pensione da 3000 euro x 2,862 % = 3.085,86. Le pensioni da 6 a 8 volte il minimo, che variano da 3.407,64 a 4.543,52 euro, saranno valutate del 47%, con un aumento del 2,538%. Esempio pratico: pensione da 4.000 euro x 2,538% = 4.101,52 euro. Le pensioni da 8 a 10 volte il minimo, da 4.543,52 a 5.679,40 euro, avranno una valutazione del 37%, con un aumento pari al 1.998%. Esempio: una pensione da 5000 euro x 1,998% = 5.099,9 euro. E infine, le pensioni oltre 10 volte il minimo, con un assegno che supera i 5.679,40, avranno una rivalutazione del 22%, con un aumento effettivo del 1,188%. Esempio: pensione da 6000 euro x 1,188% = 6.071.

Importo pensione (lordo) Percentuale di rivalutazione Aumento lordo 568 5,4 30,7 euro 600 5,4 32,4 750 5,4 40,5 1.000 5,4 54 1.250 5,4 67,5 1.500 5,4 81 1.750 5,4 94,5 2.000 5,4 108 2.500 4,59 114,75 3.000 2,86 85,8 3.500 2,54 88,9 4.000 2,54 101,6 5.000 2 100 6.000 1,18 70.8

Nella comunicazione relativa al cedolino di gennaio 2024, l'Inps non ha fatto cenno a possibili ritardi nell'erogazione degli aumenti (com'era invece avvenuto lo scorso anno per i trattamenti superiori a 4 volte il minimo). Salvo sorprese dell'ultima ora, dunque, gli incrementi scatteranno già da questo mese per tutti i pensionati. L'ente previdenziale ha comunicato che il pagamento avverrà a partire da mercoledì 3 gennaio.

La riforma dell'Irpef: cosa succede alle pensioni

Un altro piccolo aumento nel 2024 arriverà grazie alla rimodulazione delle aliquote Irpef (passate da quattro a tre). La riforma Irpef avvantaggerà ovviamente anche i pensionati (al pari dei lavoratori), visto che l'imposta sul reddito delle persone fisiche viene corrisposta da chiunque abbia un reddito. In questo caso il calcolo è meno semplice, così come l'aumento relativo, perché si tratta sostanzialmente di un accorpamento dei primi due scaglioni. Non esisterà più la fascia 15mila-28mila euro di reddito, che viene unita a quella fino ai 15mila euro. Il nuovo schema è il seguente:

prima fascia fino a 28mila euro di reddito lordo annuale, che verserà il 23% di Irpef;

seconda fascia da 28mila a 50mila euro di reddito lordo annuale, che verserà il 35% di Irpef;

terza fascia al di sopra dei 50mila euro di reddito lordo annuale, che verserà il 43% di Irpef.

Per chi ha un reddito di 25mila euro, il vantaggio fiscale sarà di 200 euro annui e salirà a 260 per i redditi superiori a 28mila euro. Per chi ha un reddito complessivo superiore a 50mila euro dovrebbe essere previsto un taglio lineare alle detrazioni da 260 euro che dunque vanificherà (sopra questa soglia) gli effetti della riforma, mentre i lavoratori con un reddito sotto i 15mila euro potrebbero beneficiare di un incremento delle detrazioni dei redditi da lavoro (da 1.880 euro a 1.955 euro).

Reddito Vantaggio fiscale annuo (al netto di detrazioni e deduzioni) Fino a 15mila 0 20.000 100 euro 25.000 200 euro 28.000 e redditi superiori 260 euro

Contemporaneamente, però, arriverà anche il conguaglio Irpef nei cedolini: il ricalcolo a consuntivo delle ritenute è stato effettuato sulla base dell'ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche erogate dall'Inps. Laddove le trattenute siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua, le differenze a debito saranno recuperate, come di consueto, sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2024.