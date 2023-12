Pensioni, oggi arrivano gli aumenti (e la tredicesima). A gennaio si replica

Pensioni, oggi scattano gli aumenti previsti per l'adeguamento degli assegni all'inflazione. Ne avevamo già parlato. Ai pensionati spetterà lo 0,8% in più sull'importo totale del proprio trattamento per recuperare l'inflazione effettiva del 2022. Oltre ad avere un trattamento maggiorato nel mese di dicembre, i titolari di trattamenti previdenziali avranno diritto a ricevere anche gli arretrati degli altri 11 mesi dell'anno.

A gennaio poi ci sarà un nuovo incremento del 5,4% per effetto dell'inflazione stimata nell'anno in corso. Vediamo alle cifre. Per una pensione di 750 euro lordi, l'aumento mensile di dicembre sarà di 6 euro (di nuovo lordi). Se consideriamo anche gli arretrati degli altri 11 mesi, l'aumento complessivo sarà di 72 euro, cifra a cui ovviamente andranno sottratte le imposte. In base alle nostre stime, con una pensione di 1.250 euro l'incremento totale (compresi gli arretrati) sarà di circa 120 lordi, che diventano 168 con un trattamento di 1.750 e 192 con 2.000 euro di pensione.

Importo lordo pensione Aumento mensile Aumento complessivo (compreso dicembre) 600 4,8 57 750 6 72 1.000 8 96 1.250 10 120 1.500 12 144 1.750 14 168 2.000 16 192 2.500 17 204 3.000 12,7 152,5

Arriva anche la tredicesima

A dicembre le pensioni verranno pagate a partire dal 1° del mese, sia presso le banche che presso gli uffici postali (in quest'ultimo caso per il ritiro in contati è necessario seguire l'ordine alfabetico comunicato da Poste). Oltre al conguaglio nel trattamento di dicembre sarà compresa anche la tredicesima. Ci sarà poi anche un bonus pari a 154,94 euro che spetta per il solo mese di dicembre ai pensionati con un trattamento minimo annuo lordo non superiore a 7.327,32 euro nell'anno 2023.

Gli aumenti sulle pensioni a gennaio

Non è tutto. A gennaio le pensioni saranno oggetto di una nuova rivalutazione che farà crescere del 5,4% gli assegni fino a 4 volte il minimo, mentre oltre questa soglia la percentuale sarà un po' più bassa. Il che vuol dire che con una pensione di 1.000 euro lordi ci sarà un incremento di 54 euro. Chi ha un trattamento di 2.000 euro ne riceverà 108, mentre con 3.000 euro di pensione se ne riceveranno 85,8 lordi in più.

Importo pensione (lordo) Percentuale di rivalutazione Aumento lordo 568 5,4 30,7 euro 600 5,4 32,4 750 5,4 40,5 1.000 5,4 54 1.250 5,4 67,5 1.500 5,4 81 1.750 5,4 94,5 2.000 5,4 108 2.500 4,59 114,75 3.000 2,86 85,8 3.500 2,54 88,9 4.000 2,54 101,6 5.000 2 100 6.000 1,18 70.8

