Quando arrivano le pensioni di ottobre e a chi spettano gli aumenti

Sorprese in arrivo per alcuni pensionati. Anche se per ottenere l'assegno del prossimo mese sarà necessario attendere un giorno in più, visto che il 1° ottobre è una domenica, alcune pensioni saranno più alte del solito. Un incremento che però riguarda soltanto alcune categorie di pensionati: piccoli aumenti e, per una cerchia ancora più ristretta, anche gli arretrati del rimborso Irpef, che verrà riconosciuto soltanto a chi non ha ancora ricevuto il conguaglio nelle precedenti mensilità.

Pensioni, gli aumenti di ottobre 2023

Come anticipato a inizio articolo, gli incrementi negli assegni di ottobre riguarderanno soltanto alcuni pensionati. Una delle principali novità riguarda i trattamenti minimi, a cui spetta un incremento di 8,46 euro. Sorpresa anche per i pensionati con più di 75 anni, che troveranno nell'assegno 36,08 euro in più. Inoltre, le pensioni minime sono state rivalutate per quest’anno dell’8,8%, mentre per gli over 75 il nuovo importo minimo è pari a 599,82 euro.

Nel cedolino di ottobre ci saranno ulteriori aumenti anche per pensionati che non hanno ricevuto il rimborso Irpef nei cedolini di agosto e settembre. Si tratta di chi ha effettuato la dichiarazione dei redditi con modello 730, indicando l’Inps come sostituto d’imposta, dopo il 30 giugno 2023. Per conoscere al meglio l'importo della pensione di ottobre è sempre consigliabile consultare il cedolino online sul sito dell'Inps, accedendo all'area privata con le proprie credenziali. In questo modo sarà possibile verificare l'entità dell'assegno e le voci che lo compongono, come appunto eventuali rimborsi Irpef o della quattordicesima mensilità, non corrisposti nei mesi precedenti.

Quando arrivano i pagamenti

Per quanto riguarda i pagamenti, la norma prevede che vengano effettuati il primo giorno bancabile di ogni mese. In questo caso il 1° ottobre è una domenica, motivo per cui, sia per chi riceve l'accredito sul conto bancario che per i clienti di Poste Italiane, l'accredito scatterà il giorno successivo: lunedì 2 ottobre 2023.

Inoltre, per i pensionati che preferiscono ritirare l'assegno direttamente presso gli uffici postali, è stato predisposto l'ormai consueto calendario diviso in ordine alfabetico, sempre a partire dal 2 ottobre:

dalla A alla B: lunedì 2 ottobre 2023;

dalla C alla D: martedì 3 ottobre 2023;

dalla E alla K: mercoledì 4 ottobre 2023;

dalla L alla O:giovedì 5 ottobre 2023;

dalla P alla R: venerdì 6 ottobre 2023:

dalla S alla Z: sabato 7 ottobre 2023 (soltanto la mattina).

Continua a leggere su Today.it...