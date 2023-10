Rivalutazione pensioni: ecco chi riceverà più soldi del previsto (e chi sarà beffato)

La rivalutazione delle pensioni, ovvero l'adeguamento degli importi al costo della vita, sarà più favorevole per i pensionati che hanno un assegno previdenziale compreso tra 4 e 5 volte il minimo, mentre saranno penalizzate le pensioni più alte. È quanto prevede una nuova bozza della manovra che peraltro fissa anche i paletti per la futura Quota 104 e contiene indicazioni importanti su Ape Sociale e Opzione donna. Ma andiamo con ordine iniziando dalle percentuali con cui verranno rivalutate le pensioni a partire dal prossimo gennaio.

Rivalutazione pensioni, cosa cambia nel 2024

Secondo il meccanismo in vigore oggi, nell'anno in corso le pensioni sono state rivalutate con queste percentuali.

100%, pensioni pari o inferiori a 4 volte il minimo;

85%, da quattro a cinque volte il minimo;

53%, tra 5 e 6 volte il minimo;

47%, tra 6 e 8 volte il minimo;

37%, tra 8 e 10 volte il minimo;

32%, pensioni superiori a 10 volte il minimo.

Nel 2024 ci saranno due novità, almeno stando all'ultima bozza della manovra. Le pensioni tra 4 e 5 volte il minimo (ovvero di importo compreso tra 2.255 euro e 2.819 euro) saranno rivalutate del 90% (e non più dell'85%), mentre l'indicizzazione dei trattamenti superiori a 10 volte il minimo (ovvero più alte di 5.637 euro) scenderà dal 32% al 22%.

Chi ha una pensione fino a 4 volte il minimo dunque avrà un aumento pieno del 100%, così come accadeva l'anno scorso. Ciò vuol dire che se ad esempio il tasso di inflazione stimato per il 2024 si dovesse attestare al 5%, anche l'importo della pensione aumenterà della stessa percentuale. Per chi invece è nella fascia compresa tra 4 e 5 volte il minimo, l'aumento effettivo sarebbe del 4,5% (ovvero il 90% del 5%). La stima del 5% beninteso è solo una percentuale presa a mo' di esempio. In ogni caso le differenze con lo scorso anno non saranno poi così marcate. Quella che più salta agli occhi riguarda le pensioni più alte, superiori a 10 volte il minimo, che subiranno un'evidente penalizzazione.

In arrivo Quota 104 (con una penalizzazione e finestre più lunghe)

Nella bozza della manovra viene confermata invece Quota 104 che prenderà il posto di Quota 103. Il meccanismo è semplice: potrà lasciare il lavoro chi ha almeno 63 anni di età e 41 di contributi. Ci sarà però una penalizzazione sull'importo legato alla quota retributiva della pensione (quella maturata prima del 1996). Chi ha i requisiti per Quota 104 e sceglie di non lasciare il lavoro potrà invece usufruire del cosiddetto 'bonus Maroni', riconfermato anche per il 2024, con la quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore che confluiranno in busta paga. Inoltre verranno ampliate le finestre di uscita: da tre a sei mesi per il settore privato e da sei a nove mesi per i dipendenti del pubblico. In altre parole sarà più lungo il tempo che intercorre tra quando si raggiungono i requisiti e quando si va effettivamente in pensione.

Cosa succede ad Ape sociale e Opzione donna

Per quanto riguarda l'Ape sociale, ovvero lo scivolo pensionistico per i lavoratori con almeno 63 anni che appartengono a determinate categorie, nella bozza si legge che le disposizioni "si applicano fino al 31 dicembre 2024". In altre parole la misura viene rinnovata per un altro anno. La novità è che ci sarà una sorta di Ape sociale allargata alle donne che potranno andare in pensione con 35 anni di contributi e 61 anni d'età, oppure a 60 di età con 1 figlio e a 59 con più figli. In sostanza il meccanismo resta simile a quello di Opzione donna, ma ora l'età di uscita per chi è senza figli sale da 60 a 61 anni.

