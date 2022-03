Pensioni, l'assegno arriva prima ed è più ricco: cosa succede ad aprile

Pensioni in anticipo e un po' più alte. Il pagamento dell'assegno di aprile arriverà in anticipo. Per evitare assembramenti, il governo, l'Inps e Poste Italiane hanno adottato da due anni questa misura, con l’obiettivo di evitare assembramenti negli uffici postali. Non è chiaro se con la fine dello stato di emergenza, anche nei prossimi mesi si proseguirà o meno con i pagamenti scaglionati e anticipati. In caso contrario gli assegni verrebbero nuovamente pagati il primo giorno bancabile del mese di riferimento. Ma guardiamo ad aprile: come cambia l'assegno?

Pensioni aprile 2022: il calendario e gli assegni più alti

Pronto dunque il calendario dei pagamenti in ordine alfabetico giorno per giorno a partire dalla prossima settimana. Va precisato che il pagamento delle pensioni di aprile avviene in maniera anticipata solo per chi ritira la pensione presso gli uffici di Poste italiane. Per tutti gli altri, invece, cioè per coloro che ricevono direttamente l’accredito sul conto, postale o bancario, il giorno del pagamento sarà come sempre il primo giorno bancabile: venerdì 1° aprile 2022.

I pensionati di età pari o superiore a 75 anni, che riscuotono normalmente la pensione in contanti e che non hanno già delegato altri soggetti al ritiro della pensione, possono chiedere di ricevere le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro gratuitamente i Carabinieri.

Dalla A alla B a partire da venerdì 25 marzo.

Dalla C alla D a partire da sabato 26 marzo.

Dalla E alla K a partire da lunedì 28 marzo.

Dalla L alla O a partire da martedì 29 marzo.

Dalla P alla R a partire da mercoledì 30 marzo.

Dalla S alla Z a partire da giovedì 31 marzo.

La pensione di aprile 2022 vedrà un piccolo aumento per i pensionati italiani, in conseguenza della riforma fiscale varata qualche mese fa. I beneficiari usufruiranno della variazione degli scaglioni di reddito e della diminuzione delle aliquote Irpef da cinque a quattro.

Dopo l’entrata in vigore della riforma fiscale, sono infatti scattati i nuovi scaglioni, semplificati e sono passati da 5 a 4.

Il solo adeguamento all’inflazione ha già portato nelle tasche dei pensionati italiani un aumento dell’1,7% dell’importo della pensione.

Pensioni, perchè saranno più alte

Queste le nuove aliquote applicabili e gli scaglioni riordinati:

23% – fino a 15.000 euro

25% – oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro

35% – oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro

43% – oltre 50.000 euro.

Queste erano quelle precedentemente in vigore: