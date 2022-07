Pensioni, davvero Draghi aumenterà l'assegno? Cosa sappiamo

Assegni delle pensioni più alti per venire incontro agli aumenti legati all'inflazione. Lo ha annunciato il governo Draghi, spiegando ai sindacati di voler anticipare la rivalutazione delle pensioni che era prevista solo per gennaio dell'anno prossimo.

Davvero aumenterà l'assegno della pensione? Quando e di quanto? Andiamo con ordine. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi ha spiegato che la rivalutazione delle pensioni sarà anticipata al secondo semestre 2022. E' una delle mosse allo studio. Non "voci" o "rumors" come si dice, ma uno dei punti che il premier ha messo sul tavolo in occasione del nuovo incontro con i sindacati. Il Governo, dopo le dimissioni e l'indizione di elezioni anticipate al 25 settembre, è in carica per gli affari correnti. La caduta dell'Esecutivo ha cambiato i piani costringendo a rivedere le priorità. Da un alto c'è l'accelerazione sui provvedimenti che devono essere conclusi necessariamente entro precise scadenze, dall’altro c'è il blocco di importanti misure che il governo Draghi aveva intenzione di portare a termine entro la fine dell’anno. Tra i capitoli "di peso" ci sono proprio le pensioni. Vediamo quindi cosa sta succedendo e perché l'assegno potrebbe cambiare (in meglio) prima del previsto.

L'entità delle pensioni cambia nel tempo. C'è un meccanismo di rivalutazione cioè di adeguamento all'inflazione. Il tasso di inflazione su base annua del 2022 è stimato a oltre l'8%, mai così alta dalla metà degli anni '80, questo significa - senza scendere nel dettaglio di calcoli e importi - che sostanzioso sarà anche l'adeguamento: assegni più alti quindi per aiutare chi incassa la pensione ad arrivare a fine mese.

La novità di oggi è che il Governo potrebbe anticipare la rivalutazione delle pensioni. Non si dovrebbe attendere il nuovo anno. La soluzione dovrebbe entrare nel nuovo decreto Aiuti, come spiegato dai sindacati al termine del vertice col Governo. "Confermo la volontà del Governo di non abbandonare i lavoratori, i pensionati, le imprese", le parole di Draghi ai segretari di Cgil, Cisl e Uil e alla presenza dei ministri Franco, Giorgetti, Patuanelli, Orlando e Brunetta.

"Hanno accolto una serie di nostre richieste. L'incontro di oggi dunque mi sembra vada sulla strada giusta", ha detto il leader Cgil Maurizio Landini. "L'entità e le quantità non ce le hanno ancora dette e saranno dentro il decreto - ha spiegato - però io annoto come aver deciso di ampliare i 200 euro di bonus a chi non ce l'aveva, anticipare la rivalutazione delle pensioni da gennaio a oggi e annunciare che allo studio c'è una ipotesi di aumento della decontribuzione per aumentare il netto in busta paga ai lavoratori sono tutte proposte che avevamo formalmente messo sul tavolo ed avanzato in questi mesi".

"La prossima settimana il Governo conta di portare in Consiglio dei ministri il decreto Aiuti bis - ha aggiunto il leader della Cisl, Sbarra -. Nel decreto sarà prorogato l’intervento sugli sconti in bolletta per le famiglie in difficoltà".



"Si anticipano le rivalutazioni delle pensioni da gennaio - ha confermato il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri.- Quindi come noi avevamo chiesto interventi strutturali. Non si è parlato di intervento sull'Iva, sul quale noi siamo contrari e c'è un'idea di lavorare per favorire o diminuire la decontribuzione nelle aziende e nei settori che non rinnovano i contratti".

Resta invece al palo la riforma più complessiva delle pensioni. Draghi voleva dare vita a un nuovo impianto e aveva come orizzonte temporale la fine del 2022. Con la caduta del Governo la riforma più generale è sfumata e il tema è ben presto tornato a essere un succulento argomento per la campagna elettorale.