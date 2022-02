Pensioni, arriva il ritocco "a sorpresa": come controllare se ti spettano più soldi ogni mese

La notizia, di per sé piccola, ha fatto il giro della stampa locale e non solo. Un pensionato di Sassuolo, in provincia di Modena, si è visto riconoscere 400 euro lordi in più al mese sulla pensione. Non tutti potrebbero ovviamente averne diritto, ma un ricalcolo è possibile. A volte manca l'integrazione al minimo, altre la maggiorazione sociale, o la quattordicesima. Potrebbe mancare qualcosa anche a livello contributivo, non conteggiato per una miriade di possibili ragioni tecnche - non per forza di cose errori dell'Inps - alla prima liquidazione. Vale la pena fare controllare dunque la propria posizione previdenziale. Vi spieghiamo perché e come fare.

Il controllo delle pensioni: "C'è chi ha recuperato anni di arretrati"

Il controllo della posizione previdenziale in questo caso è stato effettuato dalla Fnp Cisl Emilia Centrale, il sindacato pensionati della Cisl. Non è una goccia nel mare: a seguito di una verifica della propria pensione, c’è chi ha recuperato fino a cinque anni di arretrati. La Fnp stima che una posizione pensionistica su otto potrebbe essere passibile di ricalcolo. Sono, numeri alla mano, milioni di assegni che potrebbero aver diritto al ritocco.

"È un fatto innegabile che non pochi pensionati ricevano una pensione più bassa di quella che potrebbero percepire - spiega nel dettaglio il segretario generale della Fnp Cisl Emilia Centrale Adelmo Lasagni - Questo succede a causa dei cosiddetti diritti inespressi, cioè aumenti, sgravi e agevolazioni applicabili alle pensioni solo attraverso un’apposita domanda da presentare all’Inps. Si chiamano inespressi perché non è prevista l’erogazione automatica; pertanto, se il pensionato interessato non ne fa esplicita richiesta, il diritto viene ignorato".

Il punto è che ormai da diversi anni l’Inps non invia più alcuna comunicazione ai pensionati, quindi periodicamente la Fnp Cisl Emilia Centrale e altri sindacati promuovono campagne di informazione e controllo della posizione previdenziale. I pensionati vengono invitati a recarsi nelle sedi Cisl per richiedere una verifica gratuita della propria pensione. Ovviamente non tutti lo fanno, la comunicazione non può giungere all'intera platea. "Tra i benefici ci sono le integrazioni al minimo, ovvero quegli importi aggiuntivi sulla pensione che spettano ai pensionati rientranti in determinate fasce di reddito - spiega il responsabile del patronato Inas Cisl di Modena Cristiano Marini - Lo stesso discorso vale per quei pensionati che dopo la quiescenza continuano a lavorare e versare i contributi. Questi nuovi versamenti, sopraggiunti dopo la liquidazione della pensione, possono dare luogo a un aumento dell’importo della pensione stessa, una volta presentata l’apposita domanda".

Come controllare

Come controllare se si ha diritto all'aumento dell'assegno, magari anche per somme consistenti? Il sindacato evidenzia che controllare la propria pensione non è solo consigliabile, ma spesso conveniente, soprattutto perché esiste l’istituto della ricostituzione della pensione. Si tratta della domanda con cui si può chiedere all’Inps di ricalcolare la propria pensione alla luce di eventuali novità intervenute successivamente alla sua liquidazione, andando indietro nel tempo fino a cinque anni e recuperando gli arretrati, se spettanti. "Le nostre campagne di informazione e controllo della posizione previdenziale sono finalizzate alla tutela dei redditi di una fascia di popolazione che - conclude il segretario generale della Fnp Cisl Emilia Centrale Adelmo Lasagni - negli anni scorsi è stata fortemente e ingiustamente penalizzata dal blocco della rivalutazione delle pensioni".

Ci sono pensionati che ricevono una pensione più bassa di quella a cui hanno diritto: si può porre rimedio rivolgendosi al sindacato. Controllare non nuoce.