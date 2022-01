Pensioni, ci siamo: le nuove date dei pagamenti per febbraio 2022 (con Green Pass)

Pensioni di febbraio, ci siamo. Da domani si parte con i pagamenti. Anche per i mesi di febbraio e marzo saranno previsti pagamenti anticipati delle pensioni.

Pensioni febbraio 2022: le date dei pagamenti (serve il Green Pass)

Per coloro che ritirano la pensione in contanti negli uffici postali, Poste Italiane e Inps hanno predisposto, anche per febbraio, il calendario per la consegna delle somme scaglionata in ordine alfabetico e anticipata

L'anticipo avviene già da tempo per evitare assembramenti in piena pandemia, per evitare che nella data del ritiro della pensione si formino code e assembramenti negli uffici postali. Attenzione: dal primo di febbraioserve il Green Pass per accedere agli uffici postali.

Dalla A alla B - mercoledì 26 gennaio

Dalla C alla D - giovedì 27 gennaio

Dalla E alla K - venerdì 28 gennaio

Dalla L alla O - sabato 29 gennaio (mattina)

Dalla P alla R - lunedì 31 gennaio

Dalla S alla Z - martedì 2 febbraio

La modalità riguarda però solo chi ritira la somma in contanti, sono esclusi coloro che la ricevono automaticamente sul conto corrente bancario, postale o libretto di risparmio. Tutti coloro che ricevono la pensione in banca devono come sempre attendere il primo giorno bancabile del mese, cioè il primo febbraio che è martedì. Coloro che hanno scelto di ricevere la propria pensione su Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution prevedibilmente troveranno l'accredito di febbraio a partire da martedì 25 gennaio.

Gli anziani di età pari o superiore a 75 anni, che riscuotono normalmente la pensione in contanti e che non hanno già delegato altri soggetti al ritiro della pensione, possono chiedere di ricevere le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i carabinieri.

Pensioni: tutte le date del 2022

Le prossime giornate di pagamento relative all’intero anno 2022 sono:

febbraio 2022: martedì 1, primo giorno bancabile per poste italiane e per gli altri istituti di credito;

marzo 2022: martedì 1, primo giorno bancabile per poste italiane e per gli altri istituti di credito;

aprile 2022: venerdì 1, primo giorno bancabile per poste italiane e per gli altri istituti di credito;

maggio 2022: lunedì 2, primo giorno bancabile per poste italiane e per gli altri istituti di credito;

giugno 2022: mercoledì 1, primo giorno bancabile per poste italiane e per gli altri istituti di credito;

luglio 2022: venerdì 1, primo giorno bancabile per poste italiane e per gli altri istituti di credito;

agosto 2022: lunedì 1, primo giorno bancabile per poste italiane e per gli altri istituti di credito;

settembre 2022: giovedì 1, primo giorno bancabile per poste italiane e per gli altri istituti di credito;

ottobre 2022: sabato 1 per poste italiane, lunedì 3 per gli altri istituti di credito;

novembre 2022: mercoledì 2 per poste italiane e per gli altri istituti di credito;

dicembre 2022: giovedì 1 per poste italiane e per gli altri istituti di credito.

Ricordiamo che il cedolino della pensione sarà ogni mese disponibile sul sito dell'Inps o degli altri istituti di previdenza.