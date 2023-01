Quando arrivano le pensioni di febbraio (senza aumenti)

Quando verranno pagate le pensioni di febbraio 2023? Con la fine dello stato d'emergenza causa covid sono tornate in vigore le "vecchie" regole, con i pagamenti previsti per il primo giorno bancabile di ogni mese, ad eccezione dei weekend e dei giorni festivi.

Pensioni febbraio 2023, quando arrivano i pagamenti

Nel caso del prossimo mese, gli importi verranno erogati a partire da mercoledì 1° febbraio 2023, sia per i titolari di un conto bancario che per i clienti di Poste Italiane. Invece, per i pensionati che preferiscono ritirare l'assegno direttamente presso gli uffici postali, Poste ha fornito l'ormai consueto calendario suddiviso in ordine alfabetico:

dalla A alla B: mercoledì 1º febbraio 2023;

dalla C alla D: giovedì 2 febbraio 2023;

dalla E alla K: venerdì 3 febbraio 2023;

dalla L alla O: sabato 4 febbraio 2023 (solo la mattina);

dalla P alla R: lunedì 6 febbraio 2023;

dalla S alla Z: martedì 7 febbraio 2023.

Ricordiamo che la turnazione è valida soltanto per chi ritira la pensione presso gli uffici di Poste Italiani, gli accrediti diretti sui conti correnti avverranno tutti mercoledì 1° febbraio.

Gli aumenti slittano a marzo

Ma se per il prossimo cedolino sarà necessario aspettare soltanto qualche giorno, per vedere gli aumenti bisognerà attendere il mese successivo. Attraverso una nota diffusa nei giorni scorsi, l'Inps ha fatto sapere che la rivalutazione e gli arretrati verranno erogati con il cedolino di marzo 2023: "Dal primo gennaio, si legge in una nota, l?Inps ha provveduto ad attribuire la rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali nella misura del 100% a tutti gli utenti che abbiano ottenuto in pagamento, nell?anno 2022, rate di pensione per un importo inferiore o uguale a ? 2.101,52 (quattro volte il trattamento minimo). Per tutti gli altri pensionati, nel mese di marzo 2023, l?Inps procederà ad attribuire la perequazione in percentuale in base all?importo annuale in pagamento, come previsto dall?art. 1 comma 309 della legge di bilancio. Nel mese di marzo saranno inoltre posti in pagamento anche gli arretrati riferiti ai mesi di gennaio e febbraio 2023".