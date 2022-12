Quando verranno pagate le pensioni di gennaio 2023? Con l'avvicinarsi del nuovo anno sono molti i pensionati che si chiedono quando riceveranno l'assegno o il bonifico, o quando potranno recarsi all'ufficio postale per ritirare la loro mensilità. Con la fine dello stato d'emergenza causa pandemia si è tornati alle vecchie regole, che prevedono il pagamento delle pensioni nel primo giorno bancabile del mese, data che non sempre coincide con il primo giorno del mese. Infatti, se questo dovesse coincidere con una domenica o una festività, i pagamenti slittano al giorno successivo. Inoltre, va ricordato che i giorni bancabili variano a seconda che si tratti di conto corrente bancario o postale. Per chi ha l’accredito in banca, infatti, sono giorni bancabili quelli feriali compresi tra il lunedì e il venerdì, mentre alla posta è considerato come tale anche il sabato. Per questo motivo, in alcune mensilità il pagamento delle pensioni tra banche e poste potrebbe non coincidere.

Pensioni gennaio 2023, quando arrivano i pagamenti

Gennaio è proprio uno di quei mesi, visto e considerato che Capodanno è festa, ma è anche un'eccezione rispetto agli altri mesi. Infatti, il primo giorno "bancabile" è lunedì 2 gennaio, ma l'erogazione delle prestazioni avverrà a partire da martedì 3 gennaio, ossia il secondo giorno bancabile. Questo non avviene per errore, ma un accorgimento previsto dalla normativa, che in questo modo concede all'Inps più tempo per aggiornare i propri sistemi informatici.

Discorso diverso per chi ritira la pensione presso gli uffici postali. In questo caso vale il solito calendario alfabetico a seconda dalla lettera iniziale del cognome: