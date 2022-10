Pensioni, un italiano su tre percepisce meno di mille euro al mese

Quasi un pensionato su tre percepisce meno di mille euro al mese. È quanto emerge dai dati dell'Osservatorio sulle prestazioni pensionistiche e i beneficiari dell'Istat, da cui si evince che l'importo medio dei redditi pensionistici è di 19.443 euro all'anno. Il 59,1% delle pensioni ha in realtà un importo mensile inferiore ai 1.000 euro, ma come si legge in una nota dell'Inps "la quota di pensionati con reddito al di sotto di questa soglia scende al 32,8%, per la possibilità di cumulo di più trattamenti pensionistici". In effetti i beneficiari di prestazioni pensionistiche sono oltre 16 milioni (in aumento del 3,6% rispetto al 2020), ma ognuno dei "beneficiari" percepisce in media 1,4 pensioni, anche di diverso tipo.

Considerando la somma degli importi di tutte le prestazioni pensionistiche percepite, i pensionati che vivono con meno di 500 euro al mese sono l'11,3% del totale; la seconda fascia (tra 500 e 1.000 euro) rappresenta il 21,5% delle pensionati, mentre il 21,1% percepisce tra i 1000 e i 1500 euro; i pensionati con redditi pensionistici compresi tra 1.500 euro e 2.000 euro mensili sono il 18%. Gli italiani che percepiscono più di 5mila euro invece sono 337.055 (il 2,1% del totale) e concentrano l'8,8% della spesa (27,6 miliardi su 313).

Classe di importo Percentuale Fino a 499,99 11,3 500,00-999,99 21,5 1.000,00-1.499,99 21,1 1500,00-1.999,99 18,0 2.000,00-2.499,99 12,0 2.500,00-2.999,99 6,9 3.000,00 - 3.499,99 3,5 3.500,00 - 3.999,99 1,8 4.000,00 - 4.499,99 1,1 4.500 - 4.999,99 0,7 5.000,00 e più 2,1

Le donne sono il 52% dei beneficiari, ma percepiscono un assegno più basso

Secondo i dati dell'Inps, le donne rappresentano la quota maggioritaria sul totale dei pensionati (il 52%), ma gli uomini percepiscono il 56% dei redditi pensionistici: l'importo medio dei redditi percepiti dalle donne è infatti inferiore rispetto a quello degli uomini del 27% (16.501 contro 22.598 euro). Analizzando la distribuzione dei pensionati per classe di età, di ampiezza quinquennale tra i 65 e i 79 anni, l'Inps osserva che la classe più numerosa, sia per i maschi che per le femmine, è quella degli ultraottantenni. La classe dove si riscontra l'importo medio più elevato è, per entrambi i sessi, quella tra 65 e 69 anni.