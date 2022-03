Pensioni, quanti soldi si mettono in tasca gli italiani? Ecco i veri importi

La spesa complessiva per le pensioni in Italia è pari a 218,6 miliardi di euro, di cui 195,4 miliardi sostenuti dalle gestioni previdenziali e 23,2 miliardi da quelle assistenziali. Lo rileva l'Osservatorio sulle pensioni erogate dall'Inps dal quale emerge che il 48,4% delle pensioni è in carico alle gestioni dei dipendenti privati, mentre le gestioni dei lavoratori autonomi erogano il 28,2% delle pensioni per un importo in pagamento pari al 24,3% del totale. Le gestioni assistenziali erogano invece il 22,4% delle prestazioni, con un importo in pagamento pari al 10,6% del totale.

Le pensioni vigenti al 1° gennaio 2022 sono in totale 17.749.278, di cui 13.766.604 (il 77,6%) di natura previdenziale e 3.982.674 (il 22,4%) di natura assistenziale.

Stando al report, le prestazioni di tipo previdenziale sono così costituite:

68,0% pensioni di vecchiaia (di cui il 57,2% erogate a uomini);

5,7% pensioni di invalidità previdenziale di cui il 55,5% erogato a maschi;

26,3% pensioni ai superstiti (12,3% erogate a uomini).

Quanto alle pensioni di anzianità o anticipate, l'Osservatorio segnala che il 75,1% sono erogate a uomini, mentre tale percentuale si abbassa al 37,1% per le pensioni della sottocategoria vecchiaia.

Qual è l'importo medio delle pensioni?

Stando al report l'importo medio mensile della pensione di vecchiaia è di 1.285,44 euro, con un valore più elevato nel settentrione (1.379,92 euro). L'analisi della distribuzione per età evidenzia una età media dei pensionati di 74,1 anni, con una differenza tra i due generi di 4,7 anni (71,5 anni per gli uomini e 76,2 anni per le donne). Analizzando la distribuzione per classi di importo mensile delle pensioni, si osserva una forte concentrazione nelle classi basse. Infatti, il 58,4% delle pensioni ha un importo inferiore a 750,00 euro. Questa percentuale, che per le donne raggiunge il 71,1%, costituisce solo una misura indicativa della ''povertà'', per il fatto che molti pensionati sono titolari di più prestazioni pensionistiche o comunque di altri redditi, spiegano gli analisti dell'Osservatorio dell'Inps.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale degli importi erogati, dall'Osservatorio dell'Inps emerge che il 55,2% delle somme stanziate a inizio anno sono destinate all'Italia settentrionale (per la vecchiaia la percentuale passa al 60,2%). Ma del resto nell'Italia del Nord è anche più elevato il numero di pensioni erogate. Il 24,4% degli importi erogati finisce invece ai pensionati del Sud e il 19,7% all'Italia centrale ed infine lo 0,7% a soggetti residenti all'estero.