Pensioni, l'Inpgi passa all'Inps da luglio 2022

L'Inpgi, l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", viene trasferito all'Inps. Lo prevede la bozza della manovra 2022 che verrà esaminata dal Consiglio dei Ministri. Da quella data, si legge, "sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti.

Il regime pensionistico verrà uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti sempre con effetto dal 1 luglio 2022.

In particolare, per gli assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI, l'importo della pensione sarà determinato dalla somma delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022 calcolate applicando le disposizioni dell'Inpgi e da una quota di pensione corrispondente alle quote anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 luglio 2022, applicando le disposizioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Inps.

Con effetto dalla medesima data - recita ancora l'art.28 - sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma.

Come cambia la pensione

Dal 1° luglio 2022

Il regime pensionistico uniformato a quello dei lavoratori dipendenti

importo della pensione determinato anzianità contributive INPGI acquisite fino al 30 giugno 2022 e anzianità contributive Inps dal 1° luglio 2022

Un Comitato di integrazione composto dal direttore generale e da tre dirigenti dell'INPGI, in carica alla data del 31 dicembre 2021 - nonché da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPS, coordinati dal direttore generale dell'INPS - avrà il compito di pervenire alla unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre 2022.