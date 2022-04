Pensioni, il cambio è confermato: le date di pagamento di maggio

Quando si può andare a ritirare il prossimo assegno pensionistico? Nel mese di aprile le pensioni sono state pagate a partire dal 1° giorno del mese anche negli uffici postali, e non in anticipo come si faceva dall'inizio della pandemia di Covid, due anni fa. Dopo la fine dello stato di emergenza il 31 marzo, Poste Italiane ha comunicato per tempo che a partire dal mese di aprile è stato ripristinato il normale calendario di pagamento delle pensioni dal primo giorno del mese. A maggio, per ragioni di calendario, non si inizia però con i pagamenti dal primo del mese. Il primo maggio è domenica, quindi, le pensioni sono in pagamento alle Poste solo da lunedì 2 maggio.

Ecco un po' di informazioni utili per i pensionati. Le pensioni torneranno anche a maggio a essere accreditate regolarmente dal primo giorno del mese per i pensionati titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. Da lunedì 2 maggio i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare la pensione in contanti dagli 8000 ATM Postamat in Italia, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Chi sceglie di ritirare la pensione in contanti allo sportello postale più vicino a casa, potranno presentarsi in uno dei 12800 Uffici Postali su tutto il territorio nazionale dall’1 al 6 aprile, preferibilmente - non obbligatoriamente, ma è consigliato - secondo la turnaziona alfabetica affissa all’esterno di ciascun Ufficio Postale.

Pensioni maggio 2022: le date dei pagamenti alle Poste

L'ordine dei pogamenti, a meno di novità dell'ultim'ora, seguirà lo schema tradizionale alfabetico seguente

lunedì 2 maggio cognomi dalla A alla B

martedì 3 maggio dalla C alla D

mercoledì 4 maggio dalla E alla K

giovedì 5 maggio dalla L alla O

venerdì 6 maggio dalla P alla R

sabato 7 maggio (solo in mattinata) dalla S alla Z

Discorso diverso per l’accredito della pensione di maggio 2022 sul conto corrente bancario: in quel caso bisogna attendere il secondo giorno contabile del mese, martedì 3 maggio 2022..

Il consiglio è sempre quello di entrare negli uffici postali esclusivamente per il compimento di operazioni essenziali e indifferibili, in ogni caso avendo cura, ove possibile, di indossare dispositivi di protezione personale; di entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti; tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico. C'è sempre la convenzione tra Poste Italiane e Arma dei Carabinieri, grazie alla quale tutti i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i militari. Ma attenzione: tale servizio non può essere garantito se ci sono già altri soggetti delegati alla riscossione. Si può contattare il numero verde 800 55 66 70 messo a disposizione da Poste o chiamare la più vicina stazione dei Carabinieri per avere maggiori informazioni.