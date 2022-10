Pensioni novembre, quando arrivano i pagamenti: il calendario

Con l'avvicinarsi dell'inizio del mese si avvicina anche il periodo in cui vengono erogate le pensioni. Nel caso del prossimo mese, quello di novembre, la data prevista per i pagamenti slitterà leggermente, ma soltanto di un giorno, mentre per chi preferisce ritirare l'assegno direttamente presso gli uffici postali è stato predisposto l'ormai consueto calendario suddiviso in ordine alfabetico.

Pensioni novembre 2022: le date dei pagamenti

Già da alcuni mesi i pagamenti delle pensioni sono tornati alle modalità previste prima della pandemia, con le erogazioni che avvengono il primo giorno bancabile del mese. Ma ogni tanto, come nel caso di novembre, ci sono delle eccezioni causate delle festività. Essendo il 1° novembre il giorno di Ognissanti, il pagamento delle pensioni di novembre 2022 avverrà mercoledì 2 novembre. La medesima data sarà valida anche per chi ritira la pensione in contanti presso gli uffici postali o gli istituti bancari.

Poste Italiane, per evitare code e sovraffollamento, ha comunque stilato un calendario per suddividere i pagamenti in diversi giorni. La divisione avviene in ordine alfabetico e progressivo, come durante l'emergenza Covid. Ecco tutte le date:

A-B - Mercoledì 2 novembre

C-D - Giovedì 3 novembre

E-K - Venerdì 4 novembre

L-O - Sabato 5 novembre

P-R - Lunedì 7 novembre

S-Z - Martedì 8 novembre

Trattandosi di un calendario indicativo, il consiglio è sempre quello di chiedere maggiori informazioni al proprio ufficio postale di riferimento.