Pensioni, il governo ha deciso: gli aumenti scattano già a novembre

Buone notizie per i pensionati italiani. Invece di attendere il 1° gennaio 2024, la rivalutazione delle pensioni arriverà con due mesi di anticipo, con la mensilità di novembre 2023. La conferma arriva dal testo del decreto legge "Anticipi", approvato insieme alla manovra economica dal Consiglio dei ministri: "Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni è anticipato al 1° novembre 2023".

Pensioni, la rivalutazione arriva in anticipo

Una piacevole sorpresa per i pensionati, che nel prossimo cedolino troveranno un aumento "a sorpresa", un po' come avvenuto nel 2022 con il governo Draghi. Di cosa si tratta? Non è altro che il conguaglio relativo alla perequazione, ossia la rivalutazione dell'importo pensionistico legato all'inflazione. Nel gennaio del 2023 gli assegni i pensionistici avevano ricevuto una rivalutazione del 7,3%, poi indicata su base annua all’8,1%. Proprio quello 0,8% mancante tra il dato provvisorio e quello definitivo, che sarebbe dovuto arrivare come di consueto a gennaio 2024, arriverà invece nelle pensioni di novembre 2023.

"Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.038 milioni di euro per l'anno 2023 e 566 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede - si legge nel testo del decreto - quanto a 566 milioni di euro per l'anno 2023 e 566 milioni di euro per l'anno 2024 mediante rispettivamente le maggiori entrate per l'anno 2023 e quota parte delle minori spese per l'anno 2024 derivanti dal comma 1 e quanto a 1.472 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 23".

Una novità di cui ha parlato in conferenza stampa il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani: "Sui pensionati aveva preso un impegno Silvio Berlusconi fin dalla nascita di questo governo. Stiamo lavorando in questa direzione, perché l'anticipo del conguaglio di perequazione per il 2023 rappresenta un ottimo segnale per tutti i pensionati, che vivono momenti difficili a causa dell'inflazione".

Pensioni novembre 2023, quando arrivano i pagamenti

Sarà l'Inps a effettuare il ricalcolo degli importi, inserendo le informazioni aggiornate nel cedolino disponibile nell'area privata del sito dell'Istituto di previdenza sociale. I pensionati potranno consultare il cedolino online già nell'ultima settimana di ottobre, mentre per il pagamento sarà necessario attendere, come di consueto, il primo giorno bancabile del mese. Essendo il 1° novembre un giorno festivo, i pagamenti slitteranno al giorno successivo, giovedì 2 novembre, sia per quanto riguarda le banche che per i clienti di Poste italiane. Invece, per chi preferisce ritirare l'assegno direttamente presso gli uffici postali, è stato predisposto l'ormai classico calendario suddiviso in ordine alfabetico:

Dalla A alla C: giovedì 2 novembre 2023,

Dalla D alla K: venerdì 3 novembre 2023,

Dalla L alla P: sabato 4 novembre 2023 (soltanto la mattina),

Dalla Q alla Z: lunedì 6 novembre 2023.

Per conoscere in anticipo l'importo della pensione e visionare nel dettaglio le informazioni contenute nel cedolino del mese di novembre e di quelli precedenti, è sempre consigliabile consultare l'area riservata del sito dell'Inps.

