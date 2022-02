Pensioni, rivoluzione importi a marzo: ecco il motivo e chi ci guadagna di più

Tra Irpef, rivalutazione e assegno unico (vedremo poi il perché) quello di marzo sarà un mese di grandi novità per i pensionati con l'importo dei trattamenti previdenziali che subirà giocoforza delle variazioni. Lo "scossone" più importante sarà quello relativo alle nuove aliquote Irpef. La legge di bilancio ha infatti eliminato l'aliquota del 41%, ed è intervenuta sulle due aliquote centrali, abbassandole rispettivamente dal 27 al 25% e dal 38 al 35%. Un pensionato che guadagna 1.000 euro lordi dovrebbe riceverne quasi 17 in più. La nuova riforma privilegia soprattutto i redditi medio-alti: con un trattamento di 4mila euro mensili (sempre lordi), il beneficio sarà ad esempio di circa 60 euro.

Va anche ricordato che per conoscere con esattezza l'importo della propria pensione si dovrà fare attenzione alle detrazioni. Occhio dunque al prossimo cedolino.

Pensioni, da marzo 2022 rivalutazione al 2,2%

A marzo diventerà effettiva anche la maggiorazione dell'1,7% fissata dal ministero dell'Economia sulla base dell'adeguamento al costo della vita. Parliamo in questo caso della rivalutazione delle pensioni sulla base dell'inflazione stimata. Orbene: nei primi due mesi del 2022 le pensioni sono state già oggetto di rivalutazione, ma nella misura dell'1,6% (l'indice di perequazione disponibile al 15 ottobre 2021). A marzo invece la rivalutazione sarà dell'1,7%. La differenza in questo caso dovrebbe essere minima.

Che c'entra l'assegno unico con le pensioni

Non è tutto perché a marzo debutta anche l'assegno unico. La notizia in questo caso riguarda solo quei pensionati che hanno figli a carico di età inferiore ai 21 anni. Probabilmente non sono molti, ma un certo numero di italiani sarà comunque interessato. Con la nuova misura destinata a contrastare la denatalità spariranno infatti dal cedolino assegni familiari (Anf) e detrazioni per i familiari a carico. Il saldo sarà comunque positivo (in altre parole dovrebbero guadagnarci tutti), ma per ricevere l'assegno unico è necessario presentare domanda all'Inps.