Pensioni: il piano per ampliare la platea di opzione donna

Sulle pensioni il governo ha un piano per allargare la platea delle beneficiarie di opzione donna, ma vanno trovate le risorse necessarie. L'intenzione è quella di coinvolgere fino a diecimila donne in più, da mandare in pensione con 35 anni di contributi e almeno 60, 61, 62 o 63 anni d'età. È stata invece scartata la fusione di opzione donna con lo strumento ape sociale, destinato ai lavoratori gravosi. Cosa c'è da aspettarsi? Andiamo con ordine.

Quest'anno, le donne che hanno i requisiti possono lasciare il lavoro a 60 anni d'età (con sconto di uno o due anni in base al numero di figli) e 35 di contributi. L'allargamento della platea potrebbe costare qualche centinaia di milioni. La ministra del lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone, precisa il Messaggero, vorrebbe usare la prossima legge di bilancio per compensare il taglio di un anno fa, quando la platea di donne si è ridotta molto, passando da 23mila a circa tremila. I paletti messi quest'anno dal titolare del ministero dell'economia, Giancarlo Giorgetti, sono però ancora abbastanza stringenti: il ministro ha spiegato infatti che andranno fatte delle rinunce in altri ambiti, nel caso di un ampliamento della misura in questione.

Ma il numero effettivo di donne che quest'anno andranno in pensione con l'opzione potrebbe essere addirittura inferiore alle tremila previste: ecco perché si ritiene che alcune modifiche allo strumento potrebbero essere necessarie. Trovate le risorse finanziarie necessarie, la platea potrebbe essere ampliata. Il dialogo tra i due ministeri è aperto, in attesa della prossima legge di bilancio.

