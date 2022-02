Pensioni, da oggi i pagamenti: assegno più alto e nuovo ritocco all'orizzonte

Da oggi, mercoledì 23 febbraio, Poste Italiane accredita le pensioni di marzo. Saranno un poco più alte. In continuità con quanto fatto finora e con l’obiettivo di evitare assembramenti, il pagamento delle pensioni in contanti avverrà secondo la seguente turnazione alfabetica che potrà variare in base al numero di giorni di apertura dell’ufficio postale di riferimento. Pertanto, i cognomi dalla A alla B: oggi; dalla C alla D domani; dalla E alla K venerdì; dalla L alla O sabato mattina; dalla P alla R lunedì 28 febbraio; dalla S alla Z martedì 1° marzo. Poste Italiane ricorda inoltre che i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali e che riscuotono normalmente la pensione in contanti, possono richiedere, delegando al ritiro i Carabinieri, la consegna della pensione a domicilio.

Pensioni: aumenti in arrivo

Se dal 1° gennaio 2022 sono scattati gli adeguamenti delle pensioni all'inflazione, è marzo il mese in cui "debutta" la maggiorazione dell'1,7% fissata dal ministero dell'Economia sulla base dell'adeguamento al costo della vita. In sostanza una pensione di 2.000 lordi euro al mese godrà di un incremento (lordo) di 34 euro mensili, mentre una pensione di 2.500 euro lordi al mese otterrà quasi 42 euro al mese in più.

Ci potranno poi essere novità sull'importo anche tra qualche mese, nello specifico a gennaio 2023. Il motivo è che l'Inps l'1 gennaio procederà, molto probabilmente, con un aumento retroattivo degli assegni. L'adeguamento che scatta dall'1 marzo 2022 sul parametro di rivalutazione è al ribasso. Quasi certamente a inizio 2023 ci sarà un ritocco sull'assegno per livellare la cifra spettante.

La rivalutazione

Infatti la rivalutazione provvisoria degli assegni era stata fissata dall'1 gennaio all'1,7 per cento. Un dato superiore rispetto a quello preso in considerazione dall'Inps dello scorso autunno. Inps ha dunque modificato gli importi l'1 gennaio basandosi sull'1,6 per cento di riferimento per poi procedere a conguaglio con il cedolino dell'1 marzo. Ma non è finita qui. L'Istat ha comunicato ufficialmente che per l'anno 2021 l'inflazione ha toccato l'1,9 per cento. E dunque si è creato uno scarto dello 0,2 per cento tra il tasso provvisorio preso in carico dall'Inps e quello reale e soprattutto definitivo. A gennaio 2023 si procederà al conguaglio. Sarà come sempre un aumento minimo in base alla fascia di reddito da pensione.

In tutto su base annuale gli assegni da 1.500 euro avranno un aumento di 39 euro, quelli da 2000 di 52, quelli di 25000 di circa 63 euro, quelli da 3000 di circa 74 euro. Un piccolo aumento da sommare a quello già evidente negli assegni dei pensionati, con la rivalutazione piena, che ha portato tra i 25 e i 70 euro in più su base mensile. Le cifre delle pensioni dall'1 gennaio 2022 sono cambiate per il ritorno del sistema premiante delle rivalutazioni.