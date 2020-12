Pensioni, a gennaio e febbraio assegno in anticipo (ma non per tutti): il calendario completo

Anche per i primi due mesi del prossimo anno, per i pensionati che ritirano la pensione presso gli uffici postali è prevista un'erogazione anticipata, spalmata su più giorni: ecco tutte le date

Pensioni gennaio e febbraio 2021: l'anno nuovo inizia con una buona notizia per chi riscuote l'assegno previdenziale presso gli uffici di Poste Italiane. Anche per i primi due mesi del nuovo anno è prevista l'anticipazione del pagamento che, rispetto alle normali scadenze 'canoniche', che di solito coincidono con il primo giorno bancabile del mese. Come ricorda l'Inps in una nota, il pagamento in anticipo avverrà in più giorni, in base all'ordine alfabetico previsto dal calendario.

Pensioni gennaio e febbraio 2021: pagamenti in anticipo, il calendario

"L'anticipo del pagamento delle pensioni in pagamento presso Poste italiane è stato stabilito al solo scopo di consentire a tutti i titolari delle prestazioni di recarsi presso gli ufficio postali in piena sicurezza, nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19", scrive l'Inps.

"In particolare – spiega l'Istituto di previdenza - per il mese di gennaio, il pagamento avrà luogo dal 28 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021 mentre per il mese di febbraio verrà effettuato dal 25 al 30 gennaio 2021 secondo un calendario che sarà pubblicato da Poste italiane''.

''Trattandosi esclusivamente di un'anticipazione del pagamento - conclude la nota - il diritto al rateo di pensione si matura comunque il primo giorno del mese di competenza dello stesso".