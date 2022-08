Pensioni, da Quota 41 all'aumento della quattordicesima: tutte le promesse dei leader

Quali sono le proposte delle principali forze politiche sul fronte pensionistico? A partire da gennaio 2023 in assenza di interventi saranno necessari 67 anni di età per la pensione di vecchiaia. Si tratta della soglia di età prevista dalla legge Fornero che nonostante i tanti proclami dei partiti non è stata mai abolita. Semmai i governi di turno hanno di volta in volta messo sul tavolo delle opzioni per permette ad alcune categorie in possesso di determinati requisiti contributivi di anticipare il ritiro dal lavoro. È il caso di Quota 100 e poi di Quota 102 che scadrà questo dicembre.

Che cosa accadrà dunque dal prossimo gennaio? Le tante e munifiche promesse delle forze politiche saranno probabilmente destinate a infrangersi contro i famosi "vincoli di bilancio", tanto più se pensiamo che la priorità del nuovo governo sarà ovviamente quella di contrastare in ogni modo il caro energia per evitare di finire in recessione e mandare all'aria migliaia di aziende. Ciò non vuol dire necessariamente che una riforma non ci sarà, ma che il nuovo esecutivo dovrà guardare anche alla realtà delle finanze pubbliche e magari accantonare o rimandare le promesse più costose.

Dall'aumento delle minime a Quota 41

Fatta questa doverosa premessa andiamo ad analizzare nel dettaglio i programmi. Cominciando dal centrodestra che propone come primo punto l'innalzamento "delle pensioni minime, sociali e di invalidità". Di quanto? Nel documento questo "dettaglio" non viene specificato, ma sappiamo bene che la proposta di Berlusconi è quella di portare a 1.000 euro tutte le pensioni, comprese quelle delle casalinghe. Secondo fonti terze una misura di questo tipo potrebbe costare da 18 a 31 miliardi di euro. Ma nel programma sottoscritto da Lega, Fdi, Forza Italia e Noi moderati, non si fa alcun cenno ai famosi 1.000 euro.

Così come manca un richiamo esplicito a Quota 41. Nel documento si parla invece in maniera generica di "flessibilità in uscita dal mondo del lavoro e accesso alla pensione, favorendo il ricambio generazionale". Solo oggi Salvini ha però ribadito che la priorità della Lega è arrivare a Quota 41, laddove Giorgia Meloni si è sempre mostrata piuttosto cauta.

Il Pd: flessibilità in uscita per i lavori gravosi e aumento della quattordicesima

Veniamo al Partito Democratico, o meglio alla lista "Italia Democratica e Progressista" capeggiata proprio dai dem. La proposta in questo caso è più circostanziata. "Vogliamo favorire - si legge - una maggiore flessibilità nell'accesso alla pensione, a partire dai 63 anni di età, da realizzarsi nell'ambito dell'attuale regime contributivo e in coerenza con l'equilibrio di medio e lungo termine del sistema previdenziale".

In particolare "è necessario consentire l'accesso alla pensione a condizioni più favorevoli a chi ha svolto lavori gravosi o usuranti o lavori di cura in ambito familiare, anche rendendo strutturali APE sociale (da estendere agli autonomi) e Opzione donna". Si tratta di una proposta in linea con quanto il Pd ha predicato per anni: rafforzare gli strumenti che già ci sono per permettere a chi svolge lavori particolarmente duri di andare in pensione prima.

Un altro punto del programma Pd è l'introduzione "per le nuove generazioni" di "una pensione di garanzia, che stanzi fin da subito le risorse necessarie a garantire una pensione dignitosa a chi ha carriere lavorative discontinue e precarie".

Non è tutto. Tra le proposte fa capolino anche l'aumento "del valore e della platea dei beneficiari della ‘quattordicesima' per rafforzare la tutela dei pensionati e delle pensionate di fronte al carovita". Inoltre, si legge, "vogliamo prevedere la possibilità di attivare un part-time volontario pienamente retribuito (anche in termini di contributi previdenziali) al compimento del sessantesimo anno di età". Il Pd propone infine di "rivedere in senso più favorevole il sistema di contribuzione per chi svolge lavoro domestico e di estendere l'indennità di malattia".

Il M5s e la pensione anticipata per le mamme lavoratrici

Alcuni punti del programma dei dem sono condivisi anche dal M5s. I 5 Stelle spiegano infatti che "il ritorno alla legge Fornero" va evitato "attraverso l'ampliamento delle categorie dei lavori gravosi e usuranti e attraverso meccanismi di uscita flessibile dal lavoro". E che è necessaria una pensione di garanzia per i giovani, definita un "aiuto concreto a tutti quei giovani con carriere intermittenti che fanno fatica ad avere una pensione". Il M5s si propone anche di incrementare le pensioni di invalidità per le persone con disabilità e lancia infine la "pensione anticipata per le mamme lavoratrici". Su quest'ultimo punto vale la pensa soffermarsi. In sostanza l'idea è quella di introdurre una sorta di "bonus" per ogni figlio che permetterà alle mamme lavoratrici di uscire prima dal lavoro. Anche il M5s, al pari di Pd e centrodestra, ha dunque una lista di ambizioni piuttosto lunga e foriera di spese importanti per le casse dello Stato.

Il Terzo Polo in controtendenza

Chiudiamo con il programma di Azione-Italia Viva. Calenda va in controtendenza e sceglie di dare priorità ai giovani evitando di fare altre e più costose promesse. La proposta del Terzo Polo è incentivare attraverso programmi ad hoc "piani di previdenza complementare per gli under 35". Nello specifico, per la fiscalità relativa alla previdenza complementare, va eliminata la tassazione annua del 20% "durante la fase di maturazione" favorendo così "l'accumulo di un montante contributivo più elevato".