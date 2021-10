Pensioni da fame e importi sempre più bassi, l'appello: "Ripristinare il contributo di solidarietà"

Oltre un terzo dei pensionati italiani percepisce una pensione inferiore ai 1.000 euro al mese mentre chi percepisce assegni superiori ai 4mila euro assorbe il 13,2% degli emolumenti dell'Inps. Questa la fotografia tracciata dai dati diffusi dall'istituto di previdenza che tracciano il disegno delle disparità economiche e sociali esistenti in Italia.

Differenze abissali non solo tra pensionati ricchi e poveri, ma anche sul fronte territoriale: al Nord gli importi medi delle pensioni sono più elevati del 7,1% rispetto alla media nazionale mentre nel Mezzogiorno addirittura il 13,8% delle pensioni è inferiore ai 500 euro mensili, cifra al di sotto della soglia di povertà.

Età pensionabile: i dati Inps

Chi è andato in pensione nell'ultimo anno (tra gennaio e settembre 2021) ovvero 617.357 persone, percepisce in media 1.219 euro al mese, in calo rispetto a chi benefici di pensioni con decorrenza nel 2020, ovvero 861.070 persone che beneficiano di un assegno medio di 1.240 euro.

In particolare, per quanto riguarda le singole categorie:

le pensioni con decorrenza 2020 sono state: 271.459 pensioni di vecchiaia (compresi gli assegni sociali), 292.012 pensioni anticipate, 44.736 pensioni di invalidità e 252.863 pensioni ai superstiti.

Nei primi nove mesi del 2021: 199.837 vecchiaia, 214.409 anticipate, 30.284 invalidità e 172.827 superstiti.

L'età media di uscita dal mondo del lavoro nel settore privato è stata di 61,3 anni, in calo rispetto ai primi 9 mesi del 2020 (61,5). Il dato risente dell'uscita non solo con Quota 100 ma anche con i 42 anni e 10 mesi di contributi (41 e 10 per le donne) e di Opzione donna.

L'età media di uscita con la pensione anticipata nei primi 9 mesi del 2021 è stata 62,8 anni in calo dai 63,2 dei primi nove mesi 2020.

Ad oggi il gruppo più numeroso di pensionati è quello dei titolari di pensioni di vecchiaia: essi sono 11.168.031. I pensionati titolari di invalidità previdenziale sono circa 1 milione; poco meno della metà (il 49,6%) cumula pensioni di tipo diverso da quelle di invalidità previdenziale. I titolari di pensioni ai superstiti sono 4.305.860; circa un terzo (il 32,6%) percepisce solo pensioni ai superstiti, mentre il restante 67,4% percepisce anche pensioni di altro tipo. I beneficiari di prestazioni di tipo assistenziale sono circa 3,6 milioni; il 50,7% è titolare anche di prestazioni diverse da quelle assistenziali. Sono principalmente i beneficiari di indennità di accompagnamento che percepiscono anche pensioni di tipo previdenziale.

Pensioni, a quanto ammonta l'assegno Inps

Per 5,3 milioni di pensionati meno di 1.000 euro

1,8 milioni di persone ìpercepiscono un assegno fino a 500 euro

I pensionati che nel 2020 hanno avuto un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro sono oltre 5,3 milioni, oltre un terzo dei pensionati Inps.

Sono invece 1,8 milioni le persone che percepiscono un assegno fino a 500 euro e 3,5 milioni quelle comprese nella fascia tra 500 e mille euro.

Sono invece 586 mila i pensionati d'oro (il 3,7% del totale), con redditi superiori a 4.000 euro al mese che "costano" la bellezza di 40,358 miliardi di euro, il 13,1% della spesa complessiva

"È evidente che, fatti salvi i diritti acquisiti, va ripristinato, anche se in via temporanea visto il pronunciamento della Consulta, il contributo di solidarietà per le pensioni d'oro oltre i 4000 euro" afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Va ricordato infatti che secondo una recente pronuncia della Corte Costituzionale è stato fissato il 31 dicembre 2021 come limite per il prelievo fissato dalla legge sulle pensioni d'oro (e non sino al 31 dicembre 2023 come originariamente previsto).