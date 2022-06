Pensione maxi: il super pagamento in arrivo non è per tutti

Luglio è un mese molto atteso dai pensionati perché come di consueto l'assengo pagato dall'Inps è più sostanzioso poiché prevede il pagamento di una mensilità aggiuntiva, la cosiddetta quattordicesima. Ma quest'anno l'assegno in pagamento tra due settimane sarà ulteriormente maggiorato grazie al bonus previsto dal governo con il decreto aiuti per contrastare l'inflazione.

Pensione maxi: a chi spetta il pagamento maggiorato in arrivo

Con il bonus 200 euro, il sostegno si andrà ad aggiungere ai circa trecento-seicento euro garantiti dalla quattordicesima a seconda del reddito e degli anni di versamenti contributivi. Ma andiamo per gradi e cerchiamo di capire su quale base potranno contare i pensionati a partire dall'1 luglio.

La quattordicesima: importo e requisiti

Sono circa 3 milioni e mezzo i pensionati che possono contare sulla quattordicesima, per la maggior parte ex lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato: i requisiti sono quelli di avere oltre 64 anni e redditi inferiori a due volte il trattamento minimo. Ma quanto è "pesante" la quattordicesima? L'assegno aggiuntivo varia a seconda degli anni di contribuzione maturati da 437 a 655 euro per i pensionati con almeno 64 anni d'età e un reddito individuale inferiore a 1,5 volte l'importo della pensione minima (525,38 euro) che su base annua equivale a 10.244,91 euro lordi. Nel caso di persone sopra la soglia anagrafica dei 64 anni e con un reddito individuale compreso tra una volta e mezzo e due volte il 'trattamento minimo', quindi sotto i 13.659,88 euro lordi l'anno, il 'valore' della 14esima oscilla, anche in rapporto agli anni di versamenti contributivi, tra i 336 e i 504 euro.

Bonus 200 euro ma non a tutti i pensionati

Come ricordavamo quest'anno l'assegno di luglio sarà maggiorato dei duecento euro aggiungitivi stanziati dal decreto aiuti. Il bonus 200 euro spetta a tutti i titolari di pensione a carico di forme previdenziali obbligatorie. L'unico requisito previsto è la soglia di reddito annuo lordo complessivo che deve restare al di sotto dei 35mila euro (non si conteggiano contributi, TFR, reddito prima casa e arretrati con tassazione separata).

Una vasta platea di beneficiari: comprende anche coloro che percepiscono trattamenti di accompagnamento alla pensione, in essere al 30 giugno 2022 compreso assegno sociale, di invalidità, trattamenti di accompagnamento, pensioni di reversibilità e di invalidità.

Bene ricordare che il bonus 200 euro arriverà integralmente nelle tasche dei pensionati poiché è esentasse e non contribuisce alla soglia di reddito. Si tratta di un beneficio una tantum che viene versato in automatico e una sola volta per ciascun avente diritto: provvede direttamente l’INPS al versamento anche se oltre alla pensione si svolge un lavoro, o se si percepiscono due pensioni, o ancora si ricevono altri trattamenti previdenziali. Se entrambi i coniugi pensionati rientrano nei requisiti di reddito, ad entrambi arriva il bonus, indipendentemente dall’altro. Attenzione tuttavia alle prestazioni di natura assistenziale: il bonus non è previsto per i titolari di trattamenti di invalidità civile né ai percettori di assegno sociale.

Il cantiere previdenziale

Intanto vanno avanti in Parlamento il confronto con le parti sociali per strutturare la riforma delle pensioni: in ballo due "quote", la quota 41 e la quota 103. Se a fine anno scade la Quota 102 che permette di ritirarsi dal lavoro a 64 anni di età con 38 anni di contributi previdenziali obbligatori versati si rischia il ritorno allo scalone della legge Fornero. L'aumento di un anno dei termini pensionistici è inviso ai sindacati che invece propogono al governo la quota 41 pura, ovvero permettere il ritiro dal lavoro con 41 anni di contributi versati. Senza vincoli di età e senza altri requisiti da rispettare.

Se dal governo non arrivano ad oggi aperture in questo senso, è in arrivo un nuovo assegno di accompagnamento alla pensione per i lavoratori dipendenti di aziende in crisi. Il nuovo ammortizzatore prevede la possibilità di accedere al prepensionamento col 90% della pensione lorda mensile maturata al momento della domanda per una durata massima di tre anni rispetto alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata. Requisito è la maturazione entro il 31 dicembre 2024 dell’età della pensione di vecchiaia (67 anni di età e almeno 20 anni di contributi) o la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne). Lo strumento sarà a disposizione delle imprese piccole e medie in crisi, che concordino con le rappresentanze sindacali e con i lavoratori (l’adesione è volontaria) un accordo per le uscite anticipate.