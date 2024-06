Pensioni, a luglio arriva la quattordicesima: tutti gli importi

Ricca sorpresa in arrivo per i pensionati italiani, ma non per tutti. Nel cedolino di luglio ci sarà infatti il pagamento della quattordicesima, la mensilità aggiuntiva che viene erogata sulla base dei redditi posseduti nell'anno di prima concessione e dei redditi degli anni precedenti per le concessioni successive.

Pensioni e quattordicesima: tutti gli importi

A quanto ammonta? Per chi ha meno di 15 anni di contribuzioni e un reddito fino a 12.109 euro (e cioè fino a 1,5 volte il trattamento minimo) l'assegno 'supplementare' è di 437 euro, cifra che scende a 336 euro per redditi fino a 15.899 euro (cioè tra 1,5 e due volte il trattamento minimo). Fra 15 e 25 anni di contribuzioni con parametri di reddito quasi identici la somma sale rispettivamente a 546 e 420 euro. Sopra i 25 anni infine la 14ma è di 655 euro per redditi fino a 12.327 euro e di 504 euro per quelli fino a 16.067.

A chi spetta la somma aggiuntiva

L'assegno è attribuito d’ufficio ai soggetti con un’età maggiore o uguale a 64 anni e che rientrano in alcuni limiti reddituali ben definiti. I pensionati che perfezionano i requisiti entro il 31 dicembre 2024 riceveranno la quattordicesima con la rata di dicembre 2024. Nel caso poi che un pensionato non riceva la quattordicesima, ma ritenga comunque di averne diritto, è possibile presentare una domanda di ricostituzione online (denominata “Ricostituzione reddituale per quattordicesima”) collegandosi al sito dell’Inps con la propria identità digitale. In alternativa, è possibile rivolgersi agli istituti di patronato che assicurano assistenza gratuita per presentare la domanda della somma aggiuntiva.

Trattenute e conguagli

Se in passato il pensionato ha ricevuto una quattordicesima in modo indebito, potrebbe essere recuperata (anche integralmente) proprio su quella del 2024 in pagamento a luglio. Non solo: nel cedolino del prossimo mese fanno ancora parte le trattenute Irpef e le rate delle addizionali (sia regionali che comunali) per il 2023, così come gli acconti per il 2024 e ogni eventuale conguaglio. Ecco perché gli importi del prossimo mese potrebbero essere anche più bassi per qualcuno. Fatto sta che i pagamenti delle pensioni saranno effettuati lunedì 1° luglio 2024 per chi riceve l'assegno sotto forma di accredito bancario. Chi invece ritira la pensione alle Poste dovrà osservare il consueto calendario sulla base delle iniziali del proprio cognome: