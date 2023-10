Pensioni, si va verso una proroga di Quota 103 (ma con il ricalcolo dell'assegno)

Sulle pensioni il governo sembra aver trovato la quadra. Dopo l'altolà della Lega a Quota 104 ha ripreso piede l'ipotesi del pensionamento anticipato con 62 anni di età e 41 di contributi. La nuova Quota 103 però sarà diversa da quella che conosciamo. Stando alle anticipazioni (da prendere comunque con una certa cautela) l'assegno sarà calcolato secondo le regole del sistema contributivo e "per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento".

Tetto sull'assegno e finestre più lunghe: come sarà Quota 103

Con il ricalcolo saranno azzerati i vantaggi derivanti dai versamenti fatti prima del 1996. In secondo luogo l'assegno mensile riconosciuto non potrà essere maggiore di quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, ovvero circa 2.252 euro considerando che la pensione minima oggi è pari a 563 euro. Non è tutto: Si allungano anche i tempi per le finestre di uscita che passano da tre a sei mesi per il settore privato e da sei a nove mesi per i dipendenti del pubblico. Sarà dunque maggiore il tempo che intercorre tra quando si raggiungono i requisiti e quando si va effettivamente in pensione.

Il tetto per l'anticipo delle pensioni anticipate contributive

Ci sarà anche un'altra novità che riguarda le pensioni anticipate: chi ricade interamente nel sistema contributivo, e dunque non ha versato contributi prima del 1996, potrà lasciare il lavoro a 64 anni solo qualora abbia maturato un importo di pensione di almeno 3 volte l'assegno sociale (503 euro), che si riduce a 2,8 volte per le donne con un figlio e 2,6 per quelle con due o più figli. Inoltre viene introdotto un tetto per il periodo di anticipo: il valore mensile massimo non potrà superare i 2.515 euro.

