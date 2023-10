Pensioni, con Quota 104 si rafforza la Fornero: chi lascerà il lavoro nel 2024

Chi sperava in una radicale riforma del sistema previdenziale sarà rimasto deluso. Nella manovra appena varata dal governo Meloni, non solo non è stata cancellata la tanto odiata legge Fornero, ma è stato aumentato il requisito anagrafico per l'uscita anticipata dal lavoro, con la Quota 103 che è diventata Quota 104. Un passaggio che, insieme all'addio ad Ape sociale e a Opzione donna, andrà a restringere di molto la platea delle persone che nel 2024 avranno i requisiti per andare in pensione. Il prossimo anno sarà infatti molto più difficile lasciare il lavoro prima della soglia dei 67 anni stabilita dalla Fornero: praticamente ci vorrà un anno in più. Addio quindi ai 62 anni di età come requisito per richiedere l'uscita anticipata (come per il 2023): adesso ci vorranno almeno 63 anni, oltre ai 41 di contributi. La nuova Quota 104 entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2024, con lo scatto di un singolo anno dell'età anagrafica che provocherà un inevitabile restringimento della platea.

Chi lascerà il lavoro con Quota 104

Un cambiamento che può apparire minimo, ma che invece "taglierà" migliaia di aspiranti pensionati: l'uscita dal lavoro nel 2024 sarà infatti limitata soltanto alle persone che avevano già i 62 anni previsti per quota 103 ma non ancora i 41 anni di contributi. Gli unici a poter andare in pensione con Quota 104 saranno quelli che compiranno 63 anni, quindi i nati fino al 1961 e che hanno iniziato a lavorare nel 1983, cosa che gli consentirebbe di raggiungere i 41 anni di contributi. Secondo i dati dell'Inps, nei primi cinque mesi del 2023 sono state circa 5mila le domande accolte per Quota 103, uscite che entro la fine dell'anno potrebbero lievitare fino a 12-15mila unità, a fronte di una platea complessiva di persone con i requisiti di 41mila. Con la nuova stretta la platea di persone che potrebbero sfruttare Quota 104 scende a circa 20mila: con un tasso di adesione del 30%, simile a quanto riscontrato con le altre Quote, si stimano circa 7-8mila pensionati che utilizzeranno con successo il nuovo "scivolo".

La stretta sulle pensioni

Una stretta che va nella direzione opposta a quella della cancellazione della legge Fornero, acuita dall'addio all'Ape sociale e Opzione donna. La legge di Bilancio approvata lo scorso 16 settembre ha infatti sancito anche l'eliminazione dei due strumenti nati, il primo nel 2017 e il secondo nel 2004 per favorire il pensionamento di soggetti fragili. Le due misure lasceranno spazio a un fondo unico per la flessibilità in uscita con cui sostenere l'accompagnamento alla pensione di caregiver, disoccupati, lavoratori impegnati in lavori gravosi e disabili. Diversificate le soglie di accesso: 63 anni di età e 36 di contributi in via generale che potrebbe scendere a 63 ma con 35 anni di contribuzione per le donne.

Perequazione, il conguaglio arriva prima

La nuova manovra ha reso più complicata l'uscita anticipata dal lavoro, ma anche fatto una piacevole "sorpresa" a chi già riceve l'assegno pensionistico, anticipando a novembre 2023 il conguaglio della perequazione dei trattamenti pensionistici atteso per il gennaio 2024. Nel gennaio del 2023 gli assegni i pensionistici avevano ricevuto una rivalutazione del 7,3%, poi indicata su base annua all’8,1%. Proprio quello 0,8% mancante tra il dato provvisorio e quello definitivo, che sarebbe dovuto arrivare come di consueto a gennaio 2024, arriverà invece nelle pensioni del prossimo mese

Il conguaglio sarà erogato sulla base di 'fasce' di reddito e sarà riconosciuto al 100% solo alle pensioni fino a 4 volte la minima, circa 2.100 euro lordi mensili. Sopra questo tetto il recupero sarà progressivo e inverso rispetto all'aumento delle pensioni: tra 2.101,53 e 2.626,90 euro l'aumento sarà pari all'85% del tasso, quindi pari allo 0,68%; tra 2.626,91 e 3.152,28 euro coprirà il 53% del tasso d'inflazione pari ad un incremento degli assegni dello 0,4%; tra 3.152,29 e 4.203,04 euro si recupererà il 47% del tasso, quindi lo 0,3%; tra 4.203,05 e 5.253,80 euro il recupero sarà del 37% del tasso, quindi lo 0,29% mentre sopra i 5.253,81 euro la copertura del tasso sarà pari al 32% quindi lo 0,25%. Una piccola nota positiva in un pacchetto di misure che, a causa della mancanza di risorse, non fa altro che rendere ancora più difficile l'uscita anticipata dal lavoro. Una strategia che strizza l'occhio alla Fornero invece di andare nella direzione opposta.

